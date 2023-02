Les revenus pétroliers russes perdus sont une aubaine pour les expéditeurs et les raffineurs.

La plupart des gagnants des sanctions sont basés en Chine, en Inde, en Grèce et aux Émirats arabes unis, selon au moins 20 sources commerciales et bancaires. Une poignée d'entre eux sont en partie détenus par des sociétés russes.

Aucune de ces entreprises ne viole les sanctions, ont déclaré les sources à Reuters, mais elles ont bénéficié des mesures conçues par l'Union européenne et les États-Unis pour réduire les revenus de ce qu'elles appellent la machine de guerre du président russe Vladimir Poutine.

Alors que le conflit ukrainien entre dans sa deuxième année, les calculs montrent que les revenus de la Russie ont baissé mais que le volume des exportations est resté relativement stable malgré les sanctions.

Poutine a dit à l'Occident que les sanctions déclencheraient une hausse des prix de l'énergie. Au lieu de cela, le prix du baril de pétrole Brent, référence internationale, a chuté à 80 dollars, alors qu'il avait atteint un sommet quasi historique de 139 dollars en mars 2022, quelques semaines après le début de la guerre.

Avant le début de l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février de l'année dernière, le Brent s'échangeait autour de 65-85 dollars le baril.

Après que les pays industrialisés du Groupe des Sept (G7) ont imposé un plafonnement des prix du pétrole russe en décembre, les recettes d'exportation de pétrole de Moscou ont chuté de 40 % en glissement annuel en janvier, a déclaré le ministère russe des Finances.

"Le faible prix officiel du pétrole signifie que le budget de l'État russe a souffert ces dernières semaines", a déclaré Sergey Vakulenko, chargé de recherche non-résident au Carnegie Endowment for International Peace.

Vakulenko était un ancien chef de la stratégie de la grande entreprise énergétique russe Gazprom Neft. Il a quitté l'entreprise et la Russie quelques jours après le début de la guerre.

"A en juger par les statistiques douanières, une partie du bénéfice a été captée par les raffineurs en Inde et en Chine, mais les principaux bénéficiaires doivent être les expéditeurs de pétrole, les intermédiaires et les compagnies pétrolières russes", a-t-il ajouté.

Les sanctions à l'encontre de la Russie - probablement les plus sévères imposées à un État individuel - comprennent l'interdiction pure et simple des achats d'énergie russe par les États-Unis et l'UE, ainsi que l'interdiction d'expédier du brut russe partout dans le monde, sauf s'il est vendu à 60 dollars le baril ou moins.

La Russie a détourné la plupart du brut et des produits raffinés vers l'Asie en proposant aux acheteurs de Chine et d'Inde des remises importantes par rapport aux qualités concurrentes du Moyen-Orient, par exemple.

L'interdiction d'expédition et le plafonnement des prix ont rendu les acheteurs méfiants et ont obligé la Russie à payer pour le transport du brut, car elle ne dispose pas de suffisamment de pétroliers pour transporter toutes ses exportations.

Fin janvier, les compagnies pétrolières russes proposaient des remises de 15 à 20 dollars par baril de brut aux acheteurs en Inde et en Chine, selon au moins 10 des négociants impliqués dans les opérations et une facture vue par Reuters. Toutes les sources ont demandé à ne pas être nommées en raison de la sensibilité de la question.

En outre, les vendeurs russes ont également payé 15 à 20 dollars par baril aux compagnies maritimes pour qu'elles acheminent le brut de la Russie vers la Chine ou l'Inde, selon les 10 négociants et la facture.

En conséquence, les entreprises russes n'ont reçu que 49,48 $ par baril d'Oural dans les ports russes en janvier, soit une baisse de 42 % en glissement annuel et seulement 60 % du prix de référence européen du Brent, selon le ministère russe des Finances.

En comparaison, un exportateur américain de brut Mars - une qualité similaire à l'Oural - paierait environ 5 à 7 dollars par baril pour expédier une cargaison en Inde. Compte tenu d'un rabais de 1,6 $ par baril par rapport au WTI, la référence américaine, un exportateur américain percevrait quelque 66 $ par baril dans un port américain, soit 90 % du prix de référence.

Avec une production de 10,7 millions de barils par jour (bpj) en 2022 et des exportations de brut et de produits raffinés de 7,0 millions de bpj, la décote et les coûts supplémentaires verraient les revenus des producteurs chuter de plusieurs dizaines de milliards de dollars en 2023.

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, a déclaré dimanche que le plafonnement des prix avait réduit les revenus de Moscou de 8 milliards de dollars pour le seul mois de janvier.

Cependant, comme une partie des revenus perdus est captée par les entreprises russes, le coup exact porté aux revenus des producteurs et de l'État est difficile à quantifier.

Autre complication, certaines qualités de pétrole russe, dont le grade Pacifique ESPO, valent également plus que l'Oural.

Les ministères russes de l'énergie et des finances ont refusé de commenter l'impact.

UNE MANNE DE TRANSPORT MARITIME "FOLLE".

La baisse des revenus a coïncidé avec une hausse des profits pour certains intermédiaires, selon des experts, dont Vakulenko, et des négociants en pétrole russe.

Après des décennies de faibles profits ou de pertes, certaines parties de l'industrie mondiale du transport maritime profitent d'un boom financier lié au transport du pétrole russe.

Ces sociétés comprennent le transporteur d'État russe Sovcomflot, dirigé par l'allié de Poutine, Sergei Frank, et les sociétés de transport maritime grecques TMS Tankers Management, Stealth Maritime, Kyklades Maritime, Dynacom, Delta Tankers, NGM Energy et New Shipping.

Certains propriétaires de pétroliers grecs et norvégiens ont vendu leurs vieux navires à des prix records à des sociétés de transport maritime telles que Fractal Shipping, dont les propriétaires se trouvent à Dubaï.

L'Arabie saoudite et les EAU ont refusé de condamner la guerre de la Russie en Ukraine et ont élargi leur coopération avec Moscou malgré la pression de Washington.

Toutes les compagnies maritimes ont refusé de commenter les bénéfices qu'elles tirent du pétrole russe.

La facture vue par Reuters montre qu'un expéditeur a facturé à un vendeur de brut russe près de 10,5 millions de dollars pour un voyage visant à transporter un pétrolier Aframax de taille normale avec 700 000 barils à bord d'un port de la Baltique à une raffinerie indienne en janvier.

Il y a un an, un voyage similaire aurait coûté à un vendeur de pétrole russe entre 0,5 et 1,0 million de dollars, selon les tarifs d'expédition.

Pour le chargeur, le coût courant d'un tel voyage sur le marché actuel se situe entre 0,5 et 1,0 million de dollars, ce qui signifie que le bénéfice net du chargeur pour un seul voyage pourrait être de 10 millions de dollars.

Un négociant en brut russe a décrit les affaires des pétroliers comme étant "follement bonnes".

Alors que les propriétaires de pétroliers pratiquent des taux records pour les expéditions de brut russe, les raffineurs en Inde et en Chine ont également bénéficié de gros rabais.

Les importations de pétrole russe de l'Inde ont atteint un niveau record de plus de 1,25 million de bpj ces dernières semaines, ce qui signifie que le pays a économisé plus de 500 millions de dollars par mois sur sa facture pétrolière grâce au pétrole russe vendu avec une remise d'environ 15 dollars par baril.

Les principaux importateurs indiens - IOC, HPCL, BPCL, Nayara et Reliance - ont refusé de commenter les remises et les bénéfices.

Nayara est détenu à 49 % par la société pétrolière d'État russe Rosneft, dirigée par Igor Sechin, un allié de Poutine, ce qui signifie qu'une partie des bénéfices est indirectement captée par la Russie. Rosneft a refusé de commenter son rôle dans Nayara et la manière dont il pourrait récupérer certains bénéfices.

La Chine a importé plus de 1,8 million de bpj de pétrole russe entre avril 2022 et janvier 2023, selon Emma Li, analyste Chine chez Vortexa Analytics.

Sur la base d'un rabais estimé à 10 $ le baril pour le brut ESPO et le brut Urals sur la base de livraison, cela a permis aux raffineurs chinois d'économiser environ 5,5 milliards de dollars sur la période de 10 mois, selon les calculs de Reuters.

Les raffineurs indépendants de la province orientale de Shandong ont été les plus grands bénéficiaires. Le géant public du raffinage, Sinopec Corp, a également profité du pétrole moins cher, et les entreprises publiques Petrochina, Zhenhua Oil et CNOOC ont réalisé des bénéfices en négociant les barils, selon les traders.

Toutes les sociétés, ainsi que le gouvernement provincial de Shandong n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.