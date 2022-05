Les rêves des cueilleurs de thé sri-lankais brisés par la crise économique

Après un mois de cueillette de plus de 18 kg (40 lb) de ces feuilles de thé chaque jour, elle et son mari, son collègue cueilleur Michael Colin, 48 ans, reçoivent environ 30 000 roupies, soit environ 80 dollars après que la nation insulaire a dévalué sa monnaie.

"C'est loin d'être suffisant", a déclaré Arulappan, 42 ans, à propos de leurs gains, qui doivent soutenir les trois enfants du couple et sa belle-mère âgée.

"Là où nous avions l'habitude de manger deux légumes, maintenant nous ne pouvons nous en payer qu'un".

Elle fait partie des millions de Sri Lankais qui souffrent de la pire crise économique de l'île depuis des décennies.

La pandémie de COVID-19 a coupé la ligne de vie du tourisme de la nation de l'océan Indien, déjà à court de revenus suite aux fortes réductions d'impôts du gouvernement.

Laissé à court de devises étrangères pour acheter les produits alimentaires, le carburant et les médicaments essentiels, le Sri Lanka s'est tourné vers le Fonds monétaire international pour un renflouement d'urgence.

L'inflation galopante et les pénuries ont déclenché des semaines de protestations qui ont parfois tourné à la violence.

Les travailleurs des plantations comme Arulappan, qui appartiennent principalement à la minorité tamoule de l'île, sont plus touchés que la plupart des autres, car ils ne possèdent pas de terres pour se prémunir contre la flambée des prix des denrées alimentaires.

Sa famille est l'une des 17 personnes vivant dans des "line homes" traditionnelles, ou des terrasses d'un seul étage en forme de boîte, dont le design n'a pas changé depuis l'époque de la domination coloniale britannique, qui a pris fin en 1948.

Les collines vert émeraude s'étendent sur des kilomètres, tandis qu'au-dessus des cottages s'élève une fumée de bois parfumée provenant des branches de thé brûlées que les familles utilisent pour leurs feux de cuisson.

Leurs fortunes reflètent la montée et le déclin d'une économie qui a émergé d'une guerre civile de plusieurs décennies en 2009.

Porté par une industrie touristique en plein essor et des exportations d'articles tels que des vêtements et des produits de plantation comme le thé, le caoutchouc et la cannelle, le Sri Lanka a atteint un PIB presque double de celui de l'Inde voisine en 2020.

Arulappan a quitté l'école à 14 ans et a travaillé dans une usine de vêtements avant de se marier et de déménager dans la plantation de Bogawantalawa, une vallée des hauts plateaux du centre réputée pour ses thés fins et située à environ quatre heures de route à l'est de Colombo, la capitale commerciale.

Les horaires flexibles du travail lui ont permis de s'occuper de ses enfants et de lancer une petite entreprise de vente de légumes à crédit aux autres travailleurs.

Mais la pandémie a été un revers pour la famille et le pays, bloquant l'économie pendant des mois et coupant le secteur du tourisme, une source clé de devises étrangères.

"Il y avait des jours où nous ne mangions que du riz", a déclaré Arulappan.

SPIRALE DE L'INFLATION

L'industrie du thé, qui fait vivre des centaines de milliers de personnes, a également souffert de la décision controversée du gouvernement, l'année dernière, d'interdire les engrais chimiques par mesure de santé. Bien qu'elle ait été annulée par la suite, cette interdiction a entraîné une pénurie d'engrais.

La production de thé du premier trimestre a chuté de 15 % sur l'année pour atteindre son niveau le plus bas depuis 2009. Le Sri Lanka Tea Board a déclaré que le temps sec avait eu raison des buissons qui n'avaient pas reçu suffisamment d'engrais après l'interdiction.

Associé à de longues coupures d'électricité, à des pénuries de carburant et à une inflation galopante, cela a contribué à pousser l'industrie vers une "rupture quasi totale", a déclaré Roshan Rajadurai, porte-parole de la Plantation Association.

En raison de la crise, Arulappan n'a pas pu rembourser les deux derniers mois d'une série de prêts à taux d'intérêt élevé qu'elle a contractés pour lancer son entreprise, payer les frais d'un mariage familial et rembourser d'autres dettes.

L'inflation des denrées alimentaires approche les 50 % sur l'année, les transports étant près de 70 % plus chers, selon les chiffres officiels, bien que dans la pratique les chiffres soient encore plus élevés.

Le prix de la farine a doublé l'année dernière, mettant hors de portée de nombreux travailleurs des plantations les pains plats infusés à la noix de coco qu'ils grignotent en cueillant le thé.

"Nous avons dû nous résoudre à manger du riz. Mais même cela est très cher maintenant", a déclaré Arulappan.

Le coût du trajet en bus de deux kilomètres pour se rendre à l'école pour ses deux plus jeunes enfants a également plus que doublé ces derniers mois, mais le couple continue de payer des cours privés pour leur assurer une vie meilleure.

"Je ne veux jamais voir mes enfants travailler dans une plantation", a déclaré Michael.

Cependant, la crise a condamné les projets d'études universitaires de leur fils aîné, Akshon Ray.

Arulappan a économisé pendant deux ans pour un ordinateur portable qu'elle a promis au jeune homme de 22 ans s'il obtenait de bons résultats à ses examens finaux.

Au sommet de l'armoire métallique de la famille se trouve un dossier contenant la brochure de l'université où il a prévu d'étudier. Mais la charge financière était trop lourde.

"Tu dois soutenir la famille", a dit Arulappan à son fils juste avant qu'il ne parte travailler dans une usine de balais à Colombo.

Elle ne sait pas encore où il loge.