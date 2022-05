Les risques d'inflation et de guerre vont soutenir l'or à court terme : Sondage Reuters

L'or est traditionnellement considéré comme un placement sûr en période d'incertitude financière et économique mais, comme il ne rapporte aucun intérêt, il a tendance à perdre de son attrait lorsque les taux d'intérêt augmentent.

Cette relation a été compliquée cette fois-ci par les craintes que le rythme agressif du resserrement monétaire signalé par la Réserve fédérale américaine pour combattre l'inflation ne fasse dérailler la croissance économique, ce qui pourrait être de bon augure pour l'or.

Dans la dernière enquête trimestrielle menée en avril auprès de 31 analystes et négociants, la prévision médiane du prix de l'or s'établit à 1 920 $ l'once pour le trimestre avril-juin.

Ce chiffre est à comparer aux 1 770 $ du sondage trimestriel précédent, réalisé en janvier, et à un prix moyen jusqu'à présent ce trimestre d'environ 1 930 $ l'once.

La prévision médiane pour le troisième trimestre était de 1 875 $, tandis que les chiffres pour 2022 et 2023 étaient respectivement de 1 890,65 $ et 1 762,50 $ l'once contre 1 775,50 $ et 1 653 $ précédemment.

"Une prime de risque géopolitique est susceptible de maintenir les prix de l'or élevés à court terme", a déclaré Suki Cooper, analyste chez Standard Chartered.

"À plus long terme, nous nous attendons à ce que la relation de rendement se rétablisse comme le principal moteur, et les prix de l'or devraient avoir une tendance à la baisse, bien qu'à partir de niveaux élevés."

L'or a grimpé au-dessus de 2 000 $ l'once début mars après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais s'est depuis replié aux alentours de 1 850 $ l'once.

Les flux de capitaux vers le dollar, autre valeur refuge, diminuent également l'attrait de l'or pour ceux qui détiennent d'autres devises. [FRX/]

"Le dollar américain fort n'est définitivement pas bon pour l'or, et les multiples hausses de taux à l'ordre du jour aux États-Unis sont encore pires", a déclaré Frank Schallenberger, responsable de la recherche sur les matières premières chez LBBW.

La prévision médiane pour le prix de l'argent cette année est de 24 $ l'once, se relâchant à 22,50 $ pour 2023, contre 22,96 $ et 21,80 $ dans le sondage précédent.

L'argent est utilisé comme valeur refuge et par les fabricants de biens tels que les panneaux solaires, les automobiles et l'électronique.

"La demande industrielle d'argent est toujours plutôt léthargique à notre avis, car l'argent reste l'un des rares métaux utilisés industriellement pour lequel la demande n'a pas augmenté au cours de la décennie rapide", a déclaré Carsten Menke, analyste chez Julius Baer.

"Nous voyons toujours la demande d'investissement comme le moteur dominant des prix de l'argent."