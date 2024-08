Les données décevantes sur l'emploi aux États-Unis ont ébranlé la confiance en un atterrissage en douceur de la première économie mondiale, faisant chuter les marchés boursiers mondiaux et augmenter les paris sur les baisses de taux d'intérêt.

Mais l'abandon par les investisseurs d'une opération de portage sur le yen, très prisée, a joué un rôle important dans cette chute, compliquant le message des prix des actifs sur les perspectives économiques.

La probabilité d'une récession n'est pas connue de tous. Goldman Sachs a relevé ses prévisions de récession aux États-Unis à 25 %. JPMorgan estime à 35 % la probabilité d'une récession avant la fin de l'année.

Voici ce que disent cinq indicateurs de marché étroitement surveillés sur les risques de récession mondiale :

1/ PUZZLE DE DONNÉES

Le taux de chômage américain a bondi près de son plus haut niveau depuis trois ans, à 4,3%, en juillet, dans un contexte de ralentissement significatif des embauches.

Il a alimenté les craintes de récession en atteignant un point de déclenchement de la "règle de Sahm", qui a montré qu'historiquement une récession est en cours lorsque la moyenne mobile du taux de chômage sur trois mois augmente d'un demi-point de pourcentage au-dessus du niveau le plus bas des 12 mois précédents.

Toutefois, de nombreux économistes estiment que la réaction à ces données est exagérée, étant donné que les chiffres peuvent être faussés par l'immigration et l'ouragan Beryl. Les données plus favorables que prévu sur les demandes d'allocations chômage publiées jeudi ont également soutenu ce point de vue, ce qui a entraîné une hausse des actions.

"Les salaires continuent de croître. Si les chiffres de l'emploi devenaient négatifs, je craindrais beaucoup plus qu'une véritable récession ne commence", a déclaré Dario Perkins, directeur général de la macroéconomie mondiale au cabinet de conseil TS Lombard.

L'économie américaine a progressé de 2,8 % au deuxième trimestre en rythme annuel, soit deux fois plus qu'au premier trimestre et autant que la moyenne d'avant la pandémie. L'activité dans le secteur des services indique également que la croissance se poursuit.

Toutefois, au-delà des États-Unis, les indicateurs d'activité montrent que la croissance de la zone euro s'essouffle, tandis que la reprise en Chine reste fragile.

L'indice de surprise de Citi montre que les données économiques mondiales réservent des surprises négatives à un rythme proche du taux le plus élevé depuis le milieu de l'année 2022.

2/ LA DÉROUTE DES ENTREPRISES

L'indice MSCI des actions mondiales est en baisse de plus de 6 % par rapport aux records de juillet, tandis que l'indice américain S&P 500 a perdu plus de 4 % depuis le début du mois d'août.

Pourtant, les analystes estiment que les actions, qui ont encore progressé d'environ 7 % au niveau mondial cette année, sont loin d'annoncer une récession.

Goldman Sachs estime que chaque nouvelle chute de 10 % des actions américaines réduirait la croissance de l'année prochaine d'un peu moins d'un demi-point de pourcentage.

Les conditions de crédit pourraient s'avérer plus importantes, selon les analystes.

Ils notent que, bien que la prime de risque des obligations d'entreprises par rapport aux obligations d'État se soit élargie en Europe et aux États-Unis, elle se corrigeait de niveaux historiquement bas et les mouvements n'étaient pas encore assez prononcés pour suggérer que les risques de récession étaient élevés.

Selon BofA, les prévisions de récession découlant de l'écart entre les rendements des obligations américaines de qualité et ceux du Trésor sont environ deux fois moins élevées qu'elles ne l'étaient en 2022-2023.

3/ COUPER LE FEUILLARD

Stimulés par les données sur l'emploi aux États-Unis et par une Réserve fédérale au ton dovish, les traders tablent désormais sur une réduction des taux américains d'environ 100 points de base d'ici à la fin de l'année.

Ce chiffre est en baisse par rapport aux 130 points de base du début de la semaine, mais il est deux fois plus élevé que les quelque 50 points de base anticipés le 29 juillet. Les marchés évaluent également à plus de 50 % la probabilité d'une forte réduction de 50 points de base en septembre.

Les grandes banques ont également augmenté les réductions prévues par la Fed cette année.

Steve Ryder, gestionnaire de portefeuille chez Aviva Investors, a déclaré que la Fed était susceptible de réduire ses taux trois fois cette année, mais qu'étant donné l'incertitude quant à l'évolution des données économiques, il était compréhensible que les marchés évaluent la probabilité qu'elle doive procéder à d'autres réductions.

Ailleurs, les opérateurs estiment qu'il y a de fortes chances que la Banque centrale européenne procède à trois nouvelles baisses de taux cette année, après avoir estimé qu'il y avait moins de chances qu'elle procède à une deuxième baisse à la mi-juillet.

4/ COURBE DE RENDEMENT

Les paris sur les baisses de taux ont fait chuter les rendements des bons du Trésor américain à court terme et la partie très surveillée de la courbe des rendements qui suit l'écart entre les rendements des bons du Trésor à 10 ans et à 2 ans est devenue positive pour la première fois depuis juillet 2022 lundi.

Si l'inversion de la courbe des rendements a toujours été considérée comme un bon indicateur de l'imminence d'une récession, la courbe tend à revenir à la normale à l'approche de la récession.

Toutefois, comme la courbe s'est inversée pour une durée record au cours de ce cycle sans qu'aucune récession ne se matérialise, une majorité de stratèges interrogés par Reuters au début de l'année ne la considèrent plus comme un indicateur fiable de récession.

La courbe s'est à nouveau inversée depuis, s'établissant à moins 5 points de base jeudi.

5/ DR COPPER

Connu sous le nom de "Dr Copper" pour ses antécédents en tant qu'indicateur d'expansion et de récession, la chute du métal à des plus bas de 4 mois et demi cette semaine le place fermement sur la liste de surveillance de la récession.

Se négociant à environ 8 750 dollars la tonne métrique, le prix du cuivre sur trois mois au London Metal Exchange a chuté d'environ 20 % par rapport au record atteint en mai, reflétant le pessimisme quant aux perspectives économiques mondiales.

Les prix du pétrole, autre baromètre de la santé de la demande mondiale, sont proches de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois. Mais leur chute a été limitée par les craintes que les tensions au Moyen-Orient ne réduisent les approvisionnements de la plus grande région productrice de pétrole.