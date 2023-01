Les risques de récession frappent les actions, les spéculateurs sont attirés par le yen

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,8 % et les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans, qui baissent lorsque les prix augmentent, ont atteint leur plus bas niveau depuis septembre, à 3,66 %. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 1 %.

Le Nikkei japonais a également baissé de 1 % et le yen a augmenté d'environ 0,4 % à 128,45 pour un dollar, ce qui a eu pour effet d'annuler les mouvements qui ont suivi la décision de la Banque du Japon (BOJ) de mettre fin aux spéculations sur un changement et de laisser les paramètres de la politique monétaire inchangés un jour plus tôt.

Depuis des décennies, la Banque du Japon applique des paramètres de politique monétaire très souples pour tenter de générer de l'inflation et de la croissance, mais les marchés doutent qu'elle puisse continuer à le faire, et les traders ont vendu des obligations d'État japonaises et acheté des yens pour parier sur un changement.

Le plongeon du Nikkei et le rebond du yen suggèrent que ces spéculations sont là pour rester, du moins pour le moment.

"Il y a une quantité intense de spéculation sur le marché, maintenant que la réunion de janvier de la BOJ s'est déroulée sans aucun changement... que nous verrons quelque chose en mars", a déclaré Shafali Sachdev, responsable des devises, des revenus fixes et des matières premières en Asie chez BNP Paribas Wealth Management à Singapour.

Avril est une autre possibilité, a-t-elle ajouté, car d'ici là, la BOJ aura un nouveau gouverneur. "Je pense que davantage de spéculateurs chercheront à constituer des positions à l'approche de ces réunions."

Les obligations d'État japonaises à dix ans, qui sont au centre du défi lancé par les marchés à la BOJ en raison de l'objectif de rendement nul et de la limite de 0,5 point de pourcentage sur son mouvement à la hausse, ont rapporté 0,415 %. [JP/]

RISQUE DE RÉCESSION

Dans la nuit, le S&P 500 a perdu 1,6 % après que des données ont montré que la production manufacturière américaine avait chuté le mois dernier et que les ventes au détail avaient connu leur plus forte baisse en un an.

Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,2 % en Asie et étaient sur le point de passer sous la moyenne mobile de 50 jours.

"La baisse des dépenses de détail et de la production industrielle ajoute au thème du ralentissement de l'économie et de son entrée en récession en 2023, et repousse le récit de l'atterrissage en douceur qui domine les marchés depuis janvier", a déclaré Tapas Strickland, responsable de l'économie de marché de la National Australia Bank.

L'annonce par Microsoft de 10 000 licenciements et les commentaires bellicistes du président de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, et du président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, ont ajouté à la morosité, les deux responsables de la Fed prévoyant des taux d'intérêt américains supérieurs à 5 % cette année.

Le dollar a comblé les pertes subies à Londres lors de la session de New York et a réalisé des gains en Asie. Le dollar australien était en baisse de 0,5 % à 0,6907 $, perdant du terrain après que les données ont montré une baisse inattendue de l'emploi australien le mois dernier.

L'euro a subi une légère pression à 1,1078 $ et le dollar néo-zélandais a légèrement baissé à la suite de la nouvelle de la démission surprise du Premier ministre Jacinda Ardern.

Le procès-verbal de la réunion de la Banque centrale européenne du mois dernier est attendu plus tard jeudi, ainsi qu'une apparition de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, au Forum économique mondial de Davos.