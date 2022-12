Les rituels pour le décès de Benoît XVI pourraient servir de modèle aux futurs ex-papes

Grégoire s'était retiré deux ans plus tôt, en 1415, et a passé les derniers jours de sa vie dans une quasi-obscurité, à des centaines de kilomètres de Rome. Il a été enterré discrètement à Recanati, une ville située près de la côte nord de l'Adriatique.

La situation sera bien différente avec le décès de Benoît XVI, âgé de 95 ans, qui, selon le Vatican, se trouve dans un état grave mais stable après une détérioration soudaine de sa santé à Noël.

Le Vatican a des rituels minutieusement élaborés pour ce qui se passe après le décès d'un pape régnant, mais aucun rituel connu publiquement pour un ancien pape.

Après la mort de Benoît XVI, le Vatican sera au moins partiellement en train de rédiger de nouveaux protocoles. Ils pourraient servir de modèle à d'autres papes qui choisissent de démissionner au lieu de régner à vie, y compris le pape François lui-même un jour, selon des sources vaticanes.

Les règles pour un pape régnant comprennent une constitution de 30 pages appelée "Universi Dominici Gregis", qui signifie en latin "Le berger de tout le troupeau du Seigneur", et "Ordo Exsequiarum Romani Pontificis" (Rites funéraires pour un pontife romain), un missel de plus de 400 pages qui comprend la liturgie, la musique et les prières.

Ces règles stipulent que l'enterrement d'un pape doit avoir lieu entre quatre et six jours après sa mort dans le cadre d'une période de deuil de neuf jours connue sous le nom de Novendiale.

Des responsables du Vatican, qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat parce qu'ils n'étaient pas autorisés à discuter de ces questions, ont déclaré que le scénario du décès de Benoît XVI dépendrait de deux éléments clés : Si Benoît lui-même a laissé des instructions et les décisions qui seront prises par le pape François.

DES ADIEUX SOLENNELS

François a souvent fait l'éloge de son prédécesseur comme étant un grand pape qui a eu le courage de démissionner. Il souhaiterait donc probablement donner à Benoît XVI la cérémonie d'adieu la plus solennelle possible, peut-être même l'ensemble des travaux, a déclaré un officiel du Vatican.

Le dernier pape à mourir, Jean-Paul II, a été enterré le 8 avril 2005, six jours après sa mort. Son corps a d'abord été exposé dans la salle Clémentine, décorée de fresques, pour le personnel du Vatican, puis il a été déplacé dans la basilique Saint-Pierre pour être exposé au public.

Des millions de personnes ont fait la queue pendant des heures pour le voir, dans ce qui est peut-être le plus grand événement de l'histoire du Vatican, et des monarques et des présidents ont assisté à ses funérailles.

Il a d'abord été enterré dans des cryptes sous la basilique Saint-Pierre, puis déplacé en 2011 dans une chapelle au niveau principal de la plus grande église de la chrétienté.

De nombreuses personnes voudront rendre hommage à Benoît XVI, qui a succédé à Jean-Paul II en 2005 et a démissionné en 2013, de sorte qu'une période de repos en chapelle ardente est probable, ont indiqué les sources.

En 2020, le biographe autorisé de Benoît XVI, Peter Seewald, aurait déclaré au journal bavarois Passauer Neue Presse que le pape émérite avait préparé un testament spirituel indiquant qu'il souhaitait être enterré dans la même crypte que celle où reposait Jean-Paul II.

Benoît, en tant que cardinal Joseph Ratzinger, a présidé les funérailles de Jean-Paul II en 2005 sur la place Saint-Pierre et François devrait présider celles de Benoît.

Après le décès d'un pape régnant, la personne chargée des affaires ordinaires au Vatican jusqu'à l'élection d'un nouveau pape est le camerlengo, ou chambellan.

Ce poste est actuellement occupé par le cardinal irlando-américain Kevin Farrell, mais comme l'Église a un pape et qu'il n'y aura pas de conclave pour en élire un autre, Farrell n'aura aucun rôle.

La majeure partie du travail, y compris la scénarisation d'un événement sans précédent dans l'histoire du Vatican, reviendra à Monseigneur Diego Ravelli, le maître de cérémonie papal.