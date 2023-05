L'énorme demande de traitements amaigrissants tels que le Wegovy de Novo Nordisk pourrait soutenir jusqu'à 10 produits concurrents dont les ventes annuelles atteindraient 100 milliards de dollars d'ici dix ans, principalement aux États-Unis, ont déclaré des cadres et des analystes de l'industrie. Plus d'une demi-douzaine d'entreprises, de Pfizer Inc et Amgen Inc à des acteurs plus petits comme Altimmune Inc, travaillent sur des thérapies de perte de poids similaires à Wegovy, les considérant comme d'importants moteurs de croissance pour l'avenir. Novo a été le premier à lancer un traitement efficace, capable d'aider les patients à perdre jusqu'à 15 % de leur poids. Eli Lilly and Co devrait recevoir une autorisation de mise sur le marché américain pour son médicament similaire, Mounjaro, dans le courant de l'année.

Les deux traitements sont administrés par injection hebdomadaire et appartiennent à une classe de médicaments connus sous le nom d'agonistes du GLP-1, développés à l'origine pour traiter le diabète de type 2. Outre le contrôle de la glycémie, ils agissent sur les signaux de la faim transmis au cerveau et ralentissent la vitesse à laquelle l'estomac d'une personne se vide, lui procurant ainsi une sensation de satiété plus longue. Les rivaux potentiels considèrent qu'il y a de la place pour des traitements plus pratiques ou offrant des avantages supplémentaires pour la santé. Même une petite part du marché pourrait valoir des milliards. "Nous nous lançons à corps perdu dans ce projet", a déclaré Bill Sessa, directeur scientifique de l'unité de recherche en médecine interne de Pfizer. "Si nous pouvons accélérer le processus, nous le ferons. La société dispose de deux médicaments GLP-1 oraux en phase intermédiaire d'essais, et souhaite en choisir un pour un essai en phase finale cette année. Un traitement de l'obésité "sera l'un des principaux médicaments de Pfizer à l'avenir", a déclaré M. Sessa. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 650 millions d'adultes dans le monde sont obèses, soit trois fois plus qu'en 1975, et environ 1,3 milliard d'autres sont en surpoids, ce qui aggrave des pathologies telles que les maladies cardiaques et le diabète.

Les États-Unis devraient représenter jusqu'à 90 % des ventes de médicaments amaigrissants en raison du nombre de patients potentiels et des prix plus élevés que dans d'autres pays, selon les analystes et les dirigeants de l'industrie. "Nous assistons à un changement radical dans la manière de traiter les maladies métaboliques", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets. Il prévoit que les ventes annuelles de GLP-1 ou de médicaments similaires atteindront 100 milliards de dollars au début des années 2030, le produit de Lilly représentant plus de 50 milliards de dollars de ventes. Damien Conover, analyste chez Morningstar, pense que le marché de la perte de poids sera similaire à des catégories lucratives telles que les statines hypocholestérolémiantes et les médicaments contre la tension artérielle "où les cinquième, sixième, septième et huitième médicaments mis sur le marché étaient des blockbusters", avec des ventes annuelles dépassant le milliard de dollars. UNMET NEED Pfizer pense qu'une thérapie orale intéressera les personnes qui veulent éviter les injections. L'entreprise prévoit de recruter des patients qui ont déjà utilisé Wegovy ou Mounjaro pour montrer qu'ils peuvent passer efficacement à l'alternative de Pfizer. Eli Lilly travaille sur un GLP-1 oral. Novo Nordisk propose déjà Rybelsus, une version orale du même composé (semaglutide) dans Wegovy pour le diabète, bien que son succès ait été limité. "Le Dr Jamie Kane, chef du service de médecine de l'obésité au Northwell Health de New York, a qualifié les nouveaux médicaments amaigrissants de "très prometteurs".

"On ne sait jamais qui réagira mieux à l'un qu'à l'autre, c'est pourquoi il sera probablement utile de disposer d'une variété de produits similaires mais pas identiques", a déclaré le Dr Kane. Les médecins s'attendent à ce que les patients doivent continuer à prendre ces médicaments à long terme pour maintenir leur perte de poids. L'année dernière, une étude financée par Novo Nordisk a montré que les patients reprenaient environ deux tiers du poids perdu un an après l'arrêt du traitement. Les petites entreprises de biotechnologie se disputent également une part du marché de l'obésité et espèrent que les grandes sociétés pharmaceutiques paieront pour des partenariats. "Il y a un intérêt de la part de plusieurs parties qui veulent jouer dans cet espace", a déclaré le directeur général d'Altimmune, Vipin Garg.

La pemviditude de la société, qui cible le GLP-1 ainsi qu'une autre hormone appelée glucagon, est en phase 2, ou phase intermédiaire, des essais. Selon Vipin Garg, cette combinaison pourrait contribuer à réduire la graisse du foie qui contribue à une maladie appelée NASH (stéatohépatite non alcoolique), un autre grand besoin non satisfait. "Je ne sais pas s'il s'agit de 90, 80 ou 50 milliards de dollars. Est-ce que cela a vraiment de l'importance en fin de compte ? "Même 10 % de cette taille de marché représente une part très importante du gâteau.

La société allemande Boehringer Ingelheim teste actuellement une thérapie similaire à double action développée avec la société de biotechnologie danoise Zealand Pharma. OPKO Health a achevé l'essai de phase 2 de son médicament contre l'obésité, qui devrait avoir moins d'effets secondaires. Les médicaments GLP-1 actuels peuvent provoquer des nausées et des vomissements.

La société chinoise LeaderMed a accepté de développer et de vendre le composé d'OPKO dans ce pays. OPKO est également en pourparlers avec de grands fabricants de médicaments occidentaux en vue d'un partenariat. "Il ne s'agit pas d'un marché que vous pouvez ignorer", a déclaré Elias Zerhouni, président d'OPKO et ancien directeur de la recherche de Sanofi. "Il s'agira d'un marché de 5 à 10 entreprises.