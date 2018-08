Les rivaux du Soudan du Sud signent un accord de paix définitif

(.)

LE CAIRE, 5 août (Reuters) - Le gouvernement du Soudan du Sud et le principal groupe rebelle du pays ont signé dimanche un accord de paix qui prévoit un partage du pouvoir, s'engageant à le mettre en oeuvre contrairement aux précédentes tentatives de règlement du conflit.

"J'en appelle à chacun en tant que dirigeant du Soudan du Sud pour que cet accord que nous avons signé aujourd'hui (dimanche) puisse marquer la fin de la guerre et du conflit dans notre pays", a déclaré le président sud-soudanais Salva Kiir lors de la cérémonie de signature organisée à Khartoum, au Soudan voisin.

Les autorités soudanaises ont joué les médiateurs dans la négociation entre le président Kiir et les rebelles de l'ex-vice-président Riek Machar, de même que d'autres entités dont l'Ethiopie.

"Aujourd'hui, nous faisons la fête, pas seulement au Soudan du Sud mais dans le monde entier", a déclaré ce dernier après avoir signé.

"Il n'y a pas d'autre option que la paix", a-t-il ajouté, soulignant que si les parties au conflit ne parvenaient pas cette fois à appliquer l'accord de paix, ce serait un échec pour tout le monde.

Le Soudan du Sud est devenu indépendant du Soudan en 2011, mais une guerre civile a éclaté deux ans plus tard entre le gouvernement de Salva Kiir et les rebelles de Riek Machar.

Nourri par des rivalités personnelles et ethniques, le conflit a fait des dizaines de milliers de morts. On estime qu'un quart des 12 millions de Sud-Soudanais ont été déplacés par la guerre, qui a également ruiné l'économie du pays, largement dépendante de sa production pétrolière.

De précédents accords de paix ont été négociés, mais n'ont duré que quelques mois avant une reprise des combats.

En juin, les deux parties avaient signé un accord cadre ouvrant la voie à cet accord de paix, censé permettre l'accès de l'aide humanitaire aux populations dans le besoin, la libération de prisonniers et la formation dans quatre mois d'un gouvernement d'union de transition.

"Initialement, un accord sur des questions en suspens a été signé et cet accord marque l'engagement de toutes les parties pour un cessez-le-feu", a déclaré dimanche le ministre soudanais des Affaires étrangères, Al-Dirdiri Mohamed, à la télévision soudanaise.

L'accord prévoit que le futur gouvernement d'union intégrera 35 ministres, 20 réservés au groupe de Salva Kiir et les 15 autres aux rebelles du SPLM-IO de Riek Machar.

"Cet accord ne s'effondrera pas et je suis certain qu'il ne s'effondrera pas parce que les habitants du Soudan du Sud conviennent désormais qu'il leur faut faire la paix", avait déclaré Salva Kiir vendredi lors d'une conférence de presse à Juba, la capitale du Soudan du Sud. (Ali Abdelaty avec Denis Dumo à Juba Arthur Connan et Henri-Pierre André pour le service français)