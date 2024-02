Deux rivières atmosphériques qui ont arrosé la Californie ces dernières semaines vont renforcer les systèmes hydroélectriques de l'État en remplissant les réservoirs et en augmentant le niveau du manteau neigeux après une longue période de sécheresse qui a réduit l'offre, selon les données du ministère des ressources en eau de l'État (DWR).

Samedi, les réservoirs de l'État représentaient 118 % de leur moyenne historique, selon le DWR. Dans le nord de la Californie, le lac Oroville, son plus grand réservoir, avait une capacité de 78 %.

Dans l'ensemble de l'État, le manteau neigeux, qui fond et remplit les réservoirs d'eau au printemps, a atteint 76 % de la moyenne historique à la suite des tempêtes qui se sont produites entre le 4 et le 7 février et qui ressemblent à des rivières dans le ciel déversant des quantités massives de pluie. Cela représente une augmentation de plus de 20 % par rapport au 30 janvier.

Les niveaux des réservoirs et de l'accumulation de neige sont de bons indicateurs de l'approvisionnement futur en hydroélectricité, mais d'autres utilisations de l'eau, telles que l'agriculture, la faune et les activités industrielles, sont généralement prioritaires par rapport à la production d'électricité.

"Compte tenu de l'amélioration des conditions, nous nous attendons à ce que les ressources hydroélectriques soient plus importantes cette année", a déclaré Stacey Shepard, porte-parole de la Commission californienne de l'énergie, qui est chargée de planifier les systèmes énergétiques de l'État.

La question de savoir si l'État disposera de ressources suffisantes pour faire face à des conditions extrêmes, telles qu'un épisode de chaleur à l'échelle de l'ouest, reste un sujet de préoccupation, a déclaré Mme Shepard.

La Californie est le quatrième producteur d'électricité des États-Unis et l'hydroélectricité est un élément clé de sa transition vers des sources d'énergie plus propres dans le cadre de son objectif de neutralité carbone d'ici à 2045, mais sa contribution à l'approvisionnement en électricité a diminué ces dernières années en raison du manque d'eau disponible.

L'année dernière, l'hydroélectricité a représenté environ 14 % de la production d'électricité de l'État, contre 17 % en 2019, selon les dernières données de l'Energy Information Administration (EIA). Elle était tombée à seulement 6 % en 2020 en raison des conditions de sécheresse.

L'hydroélectricité devrait rester à environ 14 % de la production d'électricité de la Californie, soit 29,95 millions de mégawattheures en 2024, selon le dernier rapport de l'EIA sur les perspectives énergétiques à court terme.

La Californie compte sur les centrales au gaz naturel au printemps pour assurer une production d'électricité fiable lorsque les sources d'énergie renouvelables sont intermittentes. Elle produit environ la moitié de son électricité à partir de sources de gaz naturel.