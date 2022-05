Les robots spammeurs représentent-ils vraiment moins de 5 % des utilisateurs de Twitter ? Elon Musk veut savoir

Cette divergence pourrait maintenant affecter le résultat de l'offre de 44 milliards de dollars en espèces d'Elon Musk après que le milliardaire ait tweeté vendredi que l'offre de rachat était "temporairement en attente" pendant qu'il cherchait des informations sur le nombre de comptes Twitter fictifs.

Bien que cela puisse n'être guère plus qu'une tactique de négociation de la part de Musk, ce qui est clair, c'est que presque rien n'est certain lorsqu'il s'agit de savoir comment ces comptes sont définis ou supprimés, selon des employés actuels et des chercheurs indépendants spécialisés dans les médias sociaux.

La plateforme de médias sociaux a déclaré dans un dépôt public du 2 mai que moins de 5 % de ses 229 millions d'utilisateurs actifs quotidiens qui sont ciblés par la publicité sont "faux ou spam", d'après un examen interne d'un échantillon de ses comptes. Elle n'a pas précisé comment ce chiffre tenait compte des profils automatisés, parodiques et pseudonymes autorisés sur la plateforme.

Twitter n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les chercheurs estiment que de 9 à 15 % des millions de profils Twitter sont des comptes automatisés, ou bots, d'après une première étude, datant de 2017, et des recherches plus récentes d'une entreprise qui surveille les conversations en ligne.

"Ils ont sous-estimé ce nombre", a déclaré Dan Brahmy, PDG de la société technologique israélienne Cyabra qui utilise l'apprentissage automatique pour identifier les faux comptes.

Cyabra estime le pourcentage de profils Twitter inauthentiques à 13,7 %.

Les questions sur le rôle que jouent les bots dans la diffusion de fausses informations poursuivent toutes les plateformes de médias sociaux depuis 2016, lorsque la Russie s'est immiscée dans l'élection présidentielle américaine dans le but de stimuler la candidature de Donald Trump et de nuire à son adversaire Hillary Clinton.

Meta, qui possède les plateformes concurrentes Facebook et Instagram, estime de même que les faux comptes représentent environ 5 % des utilisateurs actifs mensuels sur Facebook, selon ses données les plus récentes du quatrième trimestre 2021. Meta estime également qu'environ 11 % sont des comptes "dupliqués" dans lesquels un seul utilisateur maintient plus d'un compte, une pratique considérée comme acceptable sur Twitter.

Les règles de Twitter interdisent l'usurpation d'identité et le spam, ce qui signifie que les "faux" comptes sont interdits si l'entreprise détermine que leur objectif est de "tromper ou manipuler les autres", par exemple en se livrant à des escroqueries, en coordonnant des campagnes d'abus ou en gonflant artificiellement l'engagement.

ÉLIMINER LES SPAMS

Au fil des ans, Twitter a investi dans l'élimination des comptes de spam. En 2018, Twitter a fait l'acquisition d'une société appelée Smyte, spécialisée dans la prévention du spam, la sûreté et la sécurité. Twitter a supprimé les "comptes spammy et suspects" dans le but d'améliorer la santé de la plateforme, ce qui a fait chuter sa base d'utilisateurs d'un million en juillet 2018 et fait chuter son action.

Le chercheur Filippo Menczer, de l'Observatoire des médias sociaux de l'Université de l'Indiana, a déclaré que Twitter est devenu plus agressif dans la suppression de ces types de comptes inauthentiques, bien que la nature de la menace évolue et soit plus difficile à quantifier.

"La manipulation est également devenue plus sophistiquée", avec des réseaux coordonnés et des comptes dits cyborgs contrôlés à la fois par des humains et des logiciels, a déclaré Menczer, ajoutant que ces mauvais acteurs peuvent "inonder le réseau puis supprimer leur contenu pour échapper à la détection."

Même si les chiffres sont en réalité faibles, les bots peuvent avoir un impact démesuré, et une poignée d'entre eux peuvent avoir une influence majeure sur le façonnement des conversations en ligne, selon les chercheurs.

Une étude de l'université Carnegie Mellon analysant la propagation des fausses informations COVID-19 en 2020 a révélé que sur les 50 premiers retweeters influents, 82 % étaient des bots.

Au sein de Twitter, la mesure et la détection des faux comptes ou des spams est un problème complexe qui n'est pas bien défini ou compris par de nombreux employés de l'entreprise, ont déclaré à Reuters trois sources familières avec la question, sous couvert d'anonymat.

Twitter utilise des mesures et des définitions variables pour évaluer ces comptes, qui dépendent également de la précision de l'entreprise dans la détection du contenu qui constitue un spam, a déclaré l'une de ces sources. La société est également mise au défi dans sa capacité à estimer avec précision le nombre de faux comptes et de comptes de spam - et de nouveaux comptes sont toujours créés, a précisé la source.

"La transparence des métriques et des données chez Twitter a toujours été abyssale", a déclaré une autre source, blâmant une gestion désorganisée. "Le déni plausible a été la voie la plus sûre pour la direction de Twitter".