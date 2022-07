Les rues de Corée du Nord inondées alors que les fortes pluies exacerbent la crise économique

Les radiodiffuseurs d'État nord-coréens ont déclaré que la ville de Sinuiju avait enregistré jeudi ses plus fortes précipitations de l'année, avec au moins 132,5 mm (5,2 pouces) de pluie à 16 heures.

Des images vidéo ont montré des bus et d'autres véhicules roulant dans l'eau qui avait rempli des carrefours, tandis que des piétons pataugeaient à proximité.

À l'est, dans la province du Hamgyong du Nord, les autorités s'efforçaient de garantir la salubrité des réserves d'eau en supervisant l'évacuation des eaux usées et en veillant à ce que les habitants fassent bouillir l'eau avant de la boire, selon l'agence de presse nationale KCNA.

La Corée du Nord a signalé une épidémie d'une maladie intestinale non spécifiée - soupçonnée par les responsables sud-coréens d'être le choléra ou la typhoïde - et a accusé des objets étrangers provenant de la frontière avec la Corée du Sud d'avoir déclenché une épidémie de COVID-19.

Les catastrophes naturelles et les épidémies risquent d'exacerber les pénuries alimentaires en Corée du Nord, qui fait l'objet de sanctions internationales en raison de ses programmes d'armes nucléaires et de missiles, et qui a fermé ses frontières à la plupart des échanges commerciaux pour empêcher la propagation du COVID-19.

Selon un rapport annuel des Nations unies sur la sécurité alimentaire publié jeudi, le pourcentage de Nord-Coréens sous-alimentés a atteint 41,6 % de 2019 à 2021, contre 33,8 % de 2004 à 2006.

Au sud, la Corée du Nord semble avoir libéré de l'eau d'un barrage près de sa frontière avec la Corée du Sud, incitant les vacanciers du pays voisin à évacuer alors que le niveau d'eau de la rivière Imjin a augmenté lundi.