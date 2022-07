Les ruines de Lysychansk sont sinistrement silencieuses, les habitants restent dans des abris anti-bombes, après la chute de la Russie.

La ville était sinistrement calme mardi, les bâtiments brûlés, les véhicules renversés et les décombres témoignant de la férocité de la bataille qu'elle a subie.

Tatiana Glushenko, une habitante de Lysychansk âgée de 45 ans, a déclaré à Reuters qu'il y avait encore des gens dans les sous-sols et les abris anti-bombes, y compris des enfants et des personnes âgées.

Glushenko a déclaré qu'elle et sa famille avaient décidé de rester à Lysychansk en raison des inquiétudes concernant la sécurité dans d'autres parties de l'Ukraine.

"Toute l'Ukraine est bombardée : l'Ukraine occidentale, l'Ukraine centrale, Dnipro, Kiev, partout. Nous avons donc décidé de ne pas risquer nos vies et de rester ici, chez nous au moins", a-t-elle déclaré.

Mais Glushenko a bon espoir que la paix revienne dans sa ville et "qu'il y ait un peu d'ordre".

Depuis l'abandon d'un assaut sur la capitale Kiev plus tôt dans son invasion de l'Ukraine, la Russie a concentré son opération militaire sur le cœur industriel de Donbas qui comprend les régions de Luhansk et Donetsk, où les proxies séparatistes soutenus par Moscou combattent l'Ukraine depuis 2014.

La Russie a déclaré que la capture de Lysychansk dimanche, environ une semaine après la chute de la ville jumelle Sievierdonetsk, lui donne le contrôle de Louhansk - un objectif majeur de la guerre.

Le président russe Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine le 24 février, la qualifiant d'"opération militaire spéciale" pour assurer la sécurité de la Russie et protéger les russophones en Ukraine.

La Russie affirme qu'elle ne vise pas les civils, mais la guerre de près de cinq mois a fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes et rasé des villes, en particulier dans les zones russophones de l'est et du sud-est.

Pour Evgenia, une résidente âgée de Lysychansk, qui n'a pas donné son nom de famille, la perspective de reconstruire leur maison à partir des ruines laissées derrière eux est une tâche intimidante.

"Le toit est cassé. Vous devez le réparer, mais comment et comment payer pour cela ? Où ? De qui ? L'hiver arrive bientôt aussi, ma chère", dit Evgenia, assise dans un abri sombre.