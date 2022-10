Les ruptures de Nord Stream sont révélées alors que l'Europe est aux prises avec un plan gazier

Dans ce qu'un journal suédois a décrit comme étant les premières images publiées des dommages subis par le système, le film d'un drone privé semble montrer une rupture béante dans une conduite. Expressen a signalé qu'une section de 50 mètres manquait dans une zone du gazoduc.

La diminution des flux de gaz en provenance de Russie, qui fournissait autrefois 40 % des besoins de l'Europe, a laissé l'Union européenne dans l'incapacité de s'unir sur la manière de répondre à la flambée des prix qui a aggravé la crise du coût de la vie pour les familles et les entreprises.

La Commission européenne devait faire des propositions ce mardi pour développer un nouveau prix de référence européen pour le gaz naturel liquéfié (GNL) et relancer les achats communs de gaz, dans un contexte de divisions entre les pays sur la question de savoir s'il faut plafonner les prix du gaz.

Les États européens, quant à eux, se sont empressés de protéger d'autres infrastructures énergétiques, des installations norvégiennes aux lignes électriques allemandes, après avoir attribué les fuites de Nord Stream à des actes de sabotage, mais ils se sont abstenus de dire qui était derrière les ruptures découvertes le 26 septembre.

L'opérateur danois du réseau électrique et gazier Energinet a déclaré avoir accéléré les inspections de ses propres pipelines à la suite des dommages subis par Nord Stream 1 et 2, mais a affirmé n'avoir rien trouvé d'anormal.

La Russie, qui a construit les pipelines avec des partenaires étrangers, affirme également que les dommages ont été causés par un sabotage, mais a pointé du doigt les États-Unis et leurs alliés.

Les autorités suédoises et danoises ont enquêté sur quatre trous dans les pipelines Nord Stream 1 et 2. Les conclusions du Danemark semblent être similaires à celles des procureurs suédois, qui avaient auparavant déclaré que deux trous semblaient avoir été causés par des explosions.

Le quotidien suédois Expressen a rapporté qu'une section mesurant au moins 50 mètres (164 pieds) manquait dans le gazoduc Nord Stream 1 rompu. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante que les images publiées par le journal étaient bien celles de Nord Stream 1.

La police de Copenhague a déclaré que de "puissantes explosions" avaient provoqué les fuites, précisant que cela reposait sur des enquêtes préliminaires.

"Il est encore trop tôt pour se prononcer sur le cadre dans lequel se déroulera la coopération internationale avec, par exemple, la Suède et l'Allemagne, car cela dépend de plusieurs facteurs", a-t-elle déclaré.

GRAPHIQUE - Carte : Fuites signalées sur les pipelines russes Nord Stream

DERNIER RECOURS

L'UE devait proposer mardi après-midi sa dernière réponse à la pénurie d'énergie qui a incité certains gouvernements européens à élaborer des plans d'urgence qui pourraient entraîner des rationnements et des coupures de courant cet hiver si les approvisionnements venaient à manquer.

On s'attend à ce que la Commission propose que l'UE conçoive une "mesure de dernier recours" pour un "prix dynamique maximum" temporaire sur les échanges de gaz au niveau de la plate-forme gazière néerlandaise TTF (Title Transfer Facility), qui sert de prix de référence pour les échanges de gaz européens.

Les autres plateformes d'échange de gaz de l'UE seraient liées à ce prix par un "corridor de prix dynamique", selon un projet de document, qui pourrait être modifié avant sa publication. La mesure ne serait pas lancée immédiatement, mais nécessiterait une proposition distincte de l'UE et l'approbation des pays de l'UE pour aller de l'avant.

Il est peu probable que le paquet de l'UE apaise les 27 pays de l'UE, dont les dirigeants discuteront des propositions lors d'un sommet les 20 et 21 octobre. La plupart des pays de l'UE ont exhorté la Commission à proposer d'urgence un plafonnement du prix du gaz, mais ne sont pas d'accord sur sa conception.

L'Allemagne, moteur économique de l'UE, et d'autres États plus riches se sont opposés au plafonnement des prix du gaz, qui, selon eux, pourrait entraver les achats de gaz et décourager les économies d'énergie.

Le projet de document indique également que les régulateurs de l'énergie de l'UE seront chargés d'élaborer une nouvelle référence pour le prix du GNL d'ici la fin du mois de mars, tandis que Bruxelles lancera un "outil" permettant aux pays de l'UE de commencer à acheter du gaz en commun.

Les importations de GNL par bateau vers l'Europe ont bondi, car les gouvernements se sont empressés de trouver d'autres sources d'approvisionnement en gaz dans le monde, cherchant à se sevrer des livraisons russes.

QatarEnergy, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de GNL, a déclaré qu'il s'efforçait d'accroître sa production et son commerce de gaz face à l'augmentation de la demande, mais a indiqué qu'il ne détournerait pas de GNL contracté avec des acheteurs asiatiques vers l'Europe cet hiver.

Les approvisionnements via Nord Stream 1 avaient déjà été interrompus avant même que les fuites ne soient découvertes en raison d'un différend sur les sanctions occidentales imposées suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nord Stream 2 n'avait pas commencé ses livraisons commerciales.