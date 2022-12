Les saisies d'or en Inde atteignent leur plus haut niveau depuis trois ans après l'augmentation des droits d'importation

L'Inde est le plus grand consommateur d'or au monde après la Chine et satisfait la majeure partie de sa demande par des importations. En juillet, elle a augmenté les droits sur les importations d'or de 7,5 % à 12,5 % pour freiner la demande, réduire le déficit commercial et alléger la pression sur la roupie.

Les opérateurs du marché gris tentent d'éviter les droits d'importation en vendant de l'or à des prix inférieurs à ceux du marché, ce qui oblige les négociants concurrents à baisser leurs prix.

Les douanes et d'autres agences ont saisi 3 083,6 kilogrammes d'or introduits illégalement dans le pays jusqu'en novembre de cette année, selon les données rendues publiques par le ministère des Finances au parlement lundi.

Il s'agit de la plus grande quantité depuis 2019, année où 3 673 kilogrammes d'or ont été saisis.

"Pour dissuader la contrebande d'or, les formations de terrain des douanes et la Direction du renseignement fiscal (DRI) exercent une vigilance constante et prennent des mesures opérationnelles", a déclaré le ministre d'État aux Finances, Pankaj Chaudhary, devant le parlement.

L'Inde a levé les restrictions sur les voyages internationaux à partir du 27 mars, deux ans après les mesures d'interdiction imposées pour contrôler la propagation du COVID-19.