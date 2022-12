Les salaires minimaux des employés domestiques augmentés dès 2023

Berne (awp/ats) - Les employés domestiques verront leurs salaires minimaux augmenter de 1,5% dès le 1er janvier 2023. Le Conseil fédéral a pris cette décision vendredi après avoir pris connaissance du taux d'infractions dans ce domaine entre 2019 et 2021.

Au cours de ces trois années, le salaire minimal en vigueur n'a pas toujours été appliqué. Le taux d'infractions aux dispositions salariales du contrat-type de travail (CTT) dans l'économie domestique était de 10% pour les employeurs et de 9% pour les travailleurs.

Le Conseil fédéral rappelle qu'en Suisse, les partenaires sociaux négocient traditionnellement eux-mêmes les salaires dans leur branche. Mais l'Etat ne peut intervenir en principe dans la fixation des salaires que si une sous-enchère salariale abusive et répétée est constatée dans une profession ou dans une branche et, deuxièmement, si aucune solution n'est possible au sein d'un partenariat social.

En outre, le salaire minimum ne peut ni aller à l'encontre de l'intérêt général ni léser les intérêts légitimes des autres branches. Avant de prendre ces décisions, le gouvernement a consulté les cantons et les associations concernées, qui se sont montrés favorables.

Au vu des infractions, le gouvernement a aussi décidé de proroger pour une durée de trois ans l'ordonnance régissant le CTT. Il part du principe qu'en raison de la forte demande en main-d'œuvre étrangère dans des ménages privés, la pression sur les salaires et le risque d'abus augmenteraient en cas de suppression du salaire minimum prescrit dans le CTT.

ats/lk