Les salaires réels japonais ont prolongé leur baisse pour un 16e mois consécutif en juillet, selon les données du gouvernement vendredi, les salaires ne parvenant pas à suivre la hausse des prix.

Les marchés financiers mondiaux suivent de près l'évolution des salaires dans la troisième économie mondiale, la Banque du Japon mettant l'accent sur une hausse durable des salaires comme condition préalable à la décision de mettre fin ou non à ses mesures de relance monétaire ultra-légères, et de quelle manière.

Les salaires réels corrigés de l'inflation, baromètre du pouvoir d'achat des consommateurs, ont baissé de 2,5 % en juillet par rapport à l'année précédente, après une chute de 1,6 % le mois précédent.

L'indice des prix à la consommation utilisé par les autorités pour calculer les salaires réels, qui inclut les prix des produits alimentaires frais mais exclut l'équivalent du loyer pour les propriétaires, est resté stable à 3,9 %.

Les travailleurs des grandes entreprises japonaises ont vu leurs salaires augmenter de près de 4 % cette année, selon une enquête réalisée par le lobby des entreprises Keidanren.

Le Premier ministre Fumio Kishida a redoublé d'efforts pour inciter les entreprises à augmenter les salaires. Il a déclaré au début du mois que le gouvernement accélérerait ses efforts pour élaborer de nouvelles mesures de relance afin d'amortir le choc économique dû à la hausse de l'inflation.

La croissance des salaires nominaux en juillet s'est ralentie à 1,3 %, après un bond de 2,3 % en juin et une hausse de 2,9 % en mai, ce qui représente la croissance la plus rapide depuis près de trente ans.

Le salaire annuel de base a augmenté de 1,6 % en juillet, ce qui représente une amélioration par rapport à la hausse révisée de 1,3 % enregistrée en juin.

La rémunération des heures supplémentaires, qui est un indicateur de la vigueur de l'activité économique, a augmenté de 0,5 % après une hausse révisée de 1,9 % en juin.

Les paiements spéciaux ont augmenté de 0,6 % en juillet, après une hausse de 3,5 % le mois précédent, bien que l'indicateur ait tendance à être volatil au cours des mois en dehors des saisons de primes deux fois par an, de novembre à janvier et de juin à août.

Des données séparées publiées en début de semaine ont montré que les dépenses des ménages japonais en juillet ont subi leur plus forte baisse en près de 2 ans et demi, chutant de 5,0 % par rapport à l'année précédente.

Le tableau ci-dessous présente les données préliminaires concernant les revenus mensuels et le nombre de travailleurs en juillet : ----------------------------------------------------------------

Paiements (montant) (variation annuelle en %)

Total des revenus en espèces 380 656 yens (2 582,64 $) +1,3

-Salaire mensuel 272 120 yens +1,5

-Salaire régulier 253 066 yens +1,6

-Rémunération des heures supplémentaires 19 054 yens +0,5

-Paiements spéciaux 108 536 yens +0,6

----------------------------------------------------------------

Nombre de travailleurs (millions) (variation annuelle en %)

Ensemble 52.571 +1,9

-Employés généraux 35.772 +1.2

-Employés à temps partiel 16.799 +3.2

----------------------------------------------------------------

Le ministère du travail définit les "travailleurs" comme 1) ceux qui ont été employés pendant plus d'un mois dans une entreprise employant plus de cinq personnes, ou 2) ceux qui ont été employés sur une base journalière ou qui avaient un contrat de moins d'un mois mais qui avaient travaillé plus de 18 jours au cours des deux mois précédant l'enquête, dans une entreprise employant plus de cinq personnes.

Pour consulter les tableaux complets, visitez le site web du ministère du travail à l'adresse suivante :

(1 $ = 147,3900 yens)