Les salaires réels diminuent en 2022

Berne (awp/ats) - Les salaires réels dans les domaines réglés par des conventions collectives de travail devraient diminuer de 2,2% cette année. Le renchérissement de 3% annule en effet complètement la légère augmentation convenue entre les partenaires sociaux.

Syndicats et patronat se sont mis d'accord pour 2022 sur une augmentation nominale des salaires effectifs de 0,8% et de 0,6% des salaires minimaux. Près de 551'000 personnes sont concernées par des accords sur les salaires effectifs et un peu plus de 1,6 million sont assujetties à une CCT comprenant des accords sur les salaires minimaux, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les salaires effectifs ont augmenté de 0,9% dans le secteur secondaire et de 0,8% dans le secteur tertiaire. Dans la construction, l'adaptation atteint +1,1%, dans les activités de services administratifs et de soutien +1%, dans l'information et la communication +0,9%, dans les activités financières et d'assurance +0,9%, dans la santé +0,7%.

En 2022, la hausse moyenne des salaires conventionnels de 0,8% s'est répartie à hauteur de 0,5% à titre individuel et de 0,3% à titre collectif. Ainsi, 38% de la masse salariale destinée aux augmentations de salaires ont été attribués de manière égale aux personnes concernées.

Les salaires minimaux ont augmenté de 0,6% dans le secteur secondaire et de 0,7% dans le secteur tertiaire. Dans le commerce, la réparation d'automobiles et de motocycles, l'adaptation a été de 2,2%, dans l'industrie manufacturière +1%, dans les services administratifs et de soutien +0,6%, dans la finance et les assurances +0,4% et dans la santé +0,1%.

ats/al