Les salaires réels du Japon Oct affichent la plus forte baisse en 7 ans avec une inflation chaude

La baisse des salaires réels met en évidence le fardeau croissant des ménages et le casse-tête des décideurs politiques dans le sillage des rares hausses de prix au Japon, tandis que les entreprises se préparent aux négociations annuelles sur le travail au printemps prochain.

Les salaires réels corrigés de l'inflation, un indicateur clé du pouvoir d'achat des consommateurs, ont chuté de 2,6 % en octobre par rapport à l'année précédente, selon le ministère du travail.

La contraction des salaires réels est la plus forte depuis la baisse de 2,8 % enregistrée en juin 2015 et fait suite à une baisse révisée de 1,2 % en septembre.

L'indice des prix à la consommation que le ministère utilise pour calculer les salaires réels, qui comprend les aliments frais mais exclut le loyer équivalent des propriétaires, a augmenté de 4,4 % en octobre par rapport à l'année précédente, au rythme le plus élevé depuis juin 2014.

Bien que les gains totaux nominaux en espèces aient augmenté de 1,8 % en octobre, l'inflation des prix a poussé la croissance des salaires réels en territoire négatif pour le septième mois consécutif.

Du côté positif, la rémunération des heures supplémentaires, un indicateur de la vigueur de l'activité commerciale, a augmenté de 7,9 % en glissement annuel en octobre, la plus forte hausse en 15 mois. L'augmentation des heures de travail supplémentaires dans l'industrie des services a fait grimper ce chiffre, a déclaré un responsable du ministère de la santé.

La rémunération des heures supplémentaires dans les restaurants et les bars a bondi de 52,2 % au cours des 12 mois précédant octobre, tandis que d'autres secteurs de services, des coiffeurs aux banques, ont également connu des augmentations à deux chiffres de la rémunération des heures supplémentaires.

Les paiements spéciaux ont augmenté de 1,1% en octobre après une hausse révisée de 20,2% le mois précédent. L'indicateur a tendance à être très volatile au cours des mois autres que les saisons de primes de juin à août et de novembre à janvier.

Le tableau suivant présente les données préliminaires concernant les revenus mensuels et le nombre de travailleurs en octobre :

----------------------------------------------------------------

Paiements (montant) (variation en % d'une année sur l'autre)

Total des gains en espèces 275 888 yens (2 039,84 $) +1,8

-Salaire mensuel 269 603 yens +1,8

-Salaire régulier 250 081 yens +1,3

-Rémunération des heures supplémentaires 19 522 yens +7,9

-Paiements spéciaux 6 285 yens +1,1

----------------------------------------------------------------

Nombre de travailleurs (millions) (variation en % d'une année sur l'autre)

Total 51.660 +1.1

-Employés généraux 35,313 +1,0

-Employés à temps partiel 16.347 +1,3

----------------------------------------------------------------

Le ministère définit les "travailleurs" comme 1) ceux qui ont été employés pendant plus d'un mois dans une entreprise qui emploie plus de cinq personnes, ou 2) ceux qui ont été employés à la journée ou avaient un contrat de moins d'un mois mais avaient travaillé plus de 18 jours au cours des deux mois précédant la réalisation de l'enquête, dans une entreprise qui emploie plus de cinq personnes.

(1 $ = 135,2500 yens)