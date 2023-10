Les salaires réels au Japon ont baissé en août pour le 17e mois, selon les données du gouvernement vendredi, les hausses de prix persistantes continuant à dépasser la croissance des salaires.

Les marchés financiers mondiaux suivent de près l'évolution des salaires dans la troisième économie mondiale, car la Banque du Japon met l'accent sur une hausse durable des salaires comme condition préalable à la décision de démanteler ou non ses mesures de relance monétaire ultra-légères, et de quelle manière.

Les salaires réels corrigés de l'inflation, baromètre du pouvoir d'achat des consommateurs, ont baissé en août de 2,5 % par rapport à l'année précédente, après une baisse révisée de 2,7 % le mois précédent, selon les données du ministère de la santé, du travail et de la protection sociale.

Le taux d'inflation à la consommation utilisé par les fonctionnaires pour calculer les salaires réels, qui inclut les prix des aliments frais mais exclut l'équivalent du loyer pour les propriétaires, a ralenti à 3,7 %, le taux le plus bas depuis 11 mois. Mais la croissance des salaires nominaux en août était de 1,1 %, inchangée par rapport à juillet après une révision à la baisse et plus faible qu'en juin et en mai.

Le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré la semaine dernière qu'il soumettrait un budget supplémentaire à la session parlementaire extraordinaire de ce mois-ci, qui financerait un nouveau plan de relance économique visant à aider les ménages à atténuer la douleur des hausses de prix et à stimuler les salaires.

Les paiements spéciaux ont chuté de 5,4 % en glissement annuel en août, le dernier mois de la saison des primes d'été, marquant la plus forte baisse depuis janvier 2021. Un fonctionnaire du ministère du travail a attribué cette baisse au fait qu'un plus grand nombre d'entreprises ont offert des primes plus tôt cette année, ce qui s'est traduit par une augmentation de 0,6 % en juillet et de 3,5 % en juin.

La croissance du salaire de base en août a augmenté de 1,6 % en glissement annuel, contre une hausse révisée de 1,4 % le mois précédent, selon les données.

La rémunération des heures supplémentaires, un indicateur de l'activité des entreprises, a augmenté en août de 1% en glissement annuel, après une hausse révisée de 0,0% en juillet.

Le tableau ci-dessous présente les données préliminaires des revenus mensuels et du nombre de travailleurs en août :

----------------------------------------------------------------

Paiements (montant) (variation annuelle en %)

Total des revenus en espèces 282 700 yens (1 898,59 $) +1,1

-Salaire mensuel 270 082 yens +1,6

-Salaire régulier 251 463 yens +1,6

-Rémunération des heures supplémentaires 18 619 yens +1,0

-Paiements spéciaux 12 618 yens -5,4

----------------------------------------------------------------

Nombre de travailleurs (millions) (variation annuelle en %)

Ensemble 52.496 +1,8

-Employés généraux 35.728 +1.6

-Employés à temps partiel 16.768 +2.0

----------------------------------------------------------------

Le ministère du travail définit les "travailleurs" comme 1) les personnes employées pendant plus d'un mois dans une entreprise qui emploie plus de cinq personnes, ou 2) les personnes employées sur une base journalière ou ayant un contrat de moins d'un mois mais ayant travaillé plus de 18 jours au cours des deux mois précédant l'enquête, dans une entreprise qui emploie plus de cinq personnes.

Pour consulter les tableaux complets, visitez le site web du ministère du travail à l'adresse suivante :

(1 $ = 148,9000 yens)