Les salaires réels ont baissé de près de 1% l'an dernier en Suisse

Zurich (awp) - Les salaires ont baissé de manière générale en Suisse l'année dernière par rapport 2020. En termes réels, c'est à dire ajustés des effets de l'inflation, ils se sont érodés de 0,8%, après avoir progressé les deux années précédentes (+1,5% en 2020 et +0,5% en 2019).

Les salaires nominaux, en hausse depuis 2017, ont également reculé, de 0,2% en moyenne. Pour les principales conventions collectives de travail (CCT) recouvrant près d'un demi-million de personnes salariées, en revanche, l'évolution a été positive (+0,4%), précise l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son indice publié mercredi.

Dans le secondaire (-0,5%) baisse nominale la plus marquée est celle signalée dans les industries chimiques et pharmaceutiques (-3,1%), la fabrication de produits informatiques et d'équipement électronique, ainsi que l'horlogerie (-1,1%) et la fabrication de machines et matériels de transport (-1,0%).

Au contraire, la réparation et l'installation (+2,1%) ainsi que les industries extractives, la production et distribution d'énergie et d'eau et la gestion des déchets (+0,5%) ont tiré leur épingle du jeu.

Dans le tertiaire (-0,1%), les arts, les spectacles et les activités récréatives ont essuyé la plus forte contraction (-3,3%) en raison des mesures anti-Covid, de même que les activités informatiques et les services d'information (-3,1%), même si dans ce cas le recul est à mettre sur le compte de l'engagement de nouveau personnel avec moins d'années d'ancienneté, précise l'OFS.

Les salariés actifs dans les branches de l'administration publique (+2,1%), l'édition, l'audiovisuel et les télécommunications (+0,7%), ainsi que les services administratifs et de soutien (+0,5%) ont vu leur rémunération s'étoffer.

Compte tenu d'une inflation de +0,6%, essentiellement induite par le renchérissement des produits pétroliers et des loyers, les salaires réels se sont érodés de 1,1% pour le secteur secondaire et de 0,7% pour le tertiaire. Seuls trois secteurs - administration publique (+1,5%), autres industries manufacturières (+1,5%) et édition, audiovisuel, diffusion et télécommunications (+0,1%) - ont échappé à cette tendance.

