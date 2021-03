Les salariés d'Orano solidaires avec l'association Narbonne Solidaire

Le vendredi 12 mars 2021, Orano a remis une dotation financière d'un montant de 20 000 euros à l'association Narbonne Solidaire. A l'occasion d'une cérémonie organisée dans les locaux de la Protection Civile à Narbonne, Daniel Bect, Directeur du site Orano Malvési a remis les dons collectés au sein de l'entreprise à Patrick Santamaria, Président de l'association Narbonne Solidaire, en présence de MM. Alain et Thierry Lascombes, représentants de la Protection civile de l'Aude qui oeuvrent ensemble dans leurs actions de solidarité.



Dès le mois d'avril 2020, lors du premier confinement, le groupe avait proposé à ses salariés de participer à la collecte de dons au profit d'actions d'intérêt général dans les domaines du médical et du secours ainsi qu'envers les populations démunies. La collecte de dons intitulée « dons utiles et engagés » est organisée sur un principe simple : le salarié donne une somme d'argent, le groupe Orano la double sous la forme d'un abondement : 1 euro donné par le salarié = 1 euro abondé par Orano.



A travers l'association Orano Solidaires, cinq associations ou organismes ont été identifiés en France pour recevoir les dons collectés au sein du groupe. Le choix de ces structures s'est fait en cohérence avec notre implantation dans l'hexagone. Dans le territoire de Malvési, l'association Narbonne Solidaire a été choisie pour recevoir les dons des salariés Orano.



Créée en 2017, Narbonne Solidaire est une organisation caritative de bénévoles qui vient en aide aux personnes de la rue et en situation de grande précarité dans la région de Narbonne. Elle collecte et distribue des équipements de première nécessité (vêtements, couvertures, tentes, réchauds, ...), organise des événements caritatifs de tous types, distribue des repas chauds (''restau trottoirs''), participe aux maraudes, réalise des ''opérations garages'' pour trouver des hébergements dans l'urgence et accompagne des personnes en vue de leur réinsertion.



L'association comptabilise plus de 200 journées sur le terrain et 14 000 repas servis gratuitement aux personnes dans le besoin, à raison de 450 repas distribués chaque semaine.



Au-delà de cette action de solidarité, le site Orano Malvési a contribué au printemps à doter de près de 15 000 euros en équipements de protection notamment pour l'hôpital et le centre COVID de Narbonne, des cabinets d'infirmières libérales, des Ehpad et des ambulanciers du territoire.



Orano Solidaires a souhaité apporter son soutien à Narbonne Solidaire. Ce versement permettra de venir en aide aux plus démunis davantage en précarité dans le contexte de crise sanitaire actuelle.

« Seuls, on n'est rien, ensemble on est plus forts ! Ce don va notamment nous permettre de nous équiper de frigo de cuisine professionnels afin de pouvoir stocker les denrées collectées en plus grande quantité et de pouvoir ainsi répondre aux besoins sans cesse croissants de la population » se félicite Patrick Santamaria, le Président de Narbonne Solidaire.



A l'occasion de la remise des dons, Daniel Bect, Directeur de l'établissement Orano Malvési, a déclaré « Dans un contexte sanitaire inédit, la générosité des collaborateurs et l'implication du groupe Orano permet d'apporter une aide financière à une association du territoire, qui vise à ne laisser personne sur le bord de la route. Je tiens à remercier nos équipes, qui, au-delà de nos activités industrielles, se sont engagées pour une meilleure cohésion sociale ».

Attachments Original document

Permalink Disclaimer Orano SA published this content on 12 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 March 2021 18:42:03 UTC.