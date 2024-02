Une nouvelle série de sanctions américaines constitue une attaque contre les intérêts fondamentaux de la Russie, mais Moscou continuera à les protéger, a déclaré vendredi l'ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoly Antonov, cité par l'agence de presse RIA.

Les États-Unis avaient déjà imposé de lourdes sanctions à la Russie, visant plus de 500 personnes et entités, pour marquer le deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par Moscou et en représailles à la mort du chef de l'opposition russe Alexeï Navalny.

"Les nouvelles restrictions illégitimes constituent une nouvelle tentative effrontée et cynique d'ingérence dans les affaires intérieures de la Fédération de Russie", a déclaré M. Antonov, cité par l'agence RIA.

Les États-Unis ont ciblé, entre autres, l'entreprise publique russe National Payment Card System, l'opérateur du système de paiement Mir, la banque SPB, propriété de SPB Exchange, le producteur d'or Uzhuralzoloto, le fabricant de tuyaux TMK et le grand sidérurgiste russe Mechel.

Le système national de cartes de paiement a déclaré que les sanctions n'affecteraient pas le fonctionnement des services de paiement à l'intérieur du pays.

Les États-Unis ont également imposé des sanctions au producteur de la limousine de luxe russe Aurus. Le Kremlin a déclaré jeudi que Vladimir Poutine avait offert une Aurus à Kim Jong Un parce que le dirigeant nord-coréen avait aimé la voiture lorsque le président russe la lui avait montrée l'année dernière.