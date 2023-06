Les États-Unis ont imposé lundi des sanctions à des membres d'un groupe lié aux services de renseignement russes pour leur rôle dans les efforts de Moscou visant à déstabiliser la démocratie et à influencer les élections en Moldavie, a déclaré le département du Trésor.

Les nouvelles sanctions visent sept personnes russes, dont certaines entretiennent des liens avec les services de renseignement russes, a indiqué le département dans un communiqué. Parmi eux figure le chef du groupe, Konstantin Prokopyevich Sapozhnikov, qui a organisé le complot visant à déstabiliser le gouvernement de la Moldavie au début de l'année 2023.

Le groupe fait partie d'une vaste opération mondiale d'information liée à la Russie qui vise l'Ukraine et les pays limitrophes, ainsi que l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis, a déclaré le département du Trésor. Les membres du groupe provoquent, entraînent et supervisent des groupes dans des pays démocratiques et organisent des protestations, des rassemblements, des marches et des manifestations antigouvernementales, a ajouté le ministère.

Il s'agit des personnes suivantes Yury Yuryevich Makolov, qui, selon le département du Trésor, a participé au soutien logistique du complot ; Gleb Maksimovich Khloponin, qui a recueilli des détails sur la sécurité de divers bâtiments gouvernementaux en Moldavie ; et Aleksey Vyacheslavovich Losev, qui a effectué des reconnaissances en Moldavie, selon le département du Trésor. Svetlana Andreyevna Boyko et Vasily Viktorovich Gromovikov se sont occupés du budget et du financement du complot de 2023.

"Ces agents d'influence malveillants analysent les pays vulnérables à l'exploitation et attisent les craintes qui sapent la foi dans les principes démocratiques dans les pays ciblés", a déclaré le ministère dans son communiqué.

Le ministre moldave des Affaires étrangères, Nicu Popescu, a salué l'imposition des sanctions, les décrivant sur Facebook comme "une étape importante dans nos initiatives conjointes pour défendre la stabilité et le maintien de l'ordre dans notre pays".

Brian Nelson, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier du ministère, a déclaré que les sanctions de lundi mettaient en évidence les efforts continus de la Russie pour déstabiliser les pays démocratiques.

La semaine dernière, l'Union européenne et le Canada ont également imposé des sanctions à l'encontre des Moldaves, invoquant des actions déstabilisatrices.