Les sanctions contre Poutine reflètent l'"impuissance" occidentale, dit Moscou

25 février (Reuters) - L'imposition de sanctions contre le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov reflètent l'"impuissance absolue" des Occidentaux en matière de politique étrangère, a déclaré une porte-parole de la diplomatie russe, citée par l'agence de presse RIA.

Elle a fait cette déclaration avant même que les Etats-Unis annoncent des sanctions contre Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov, tandis que l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont fait savoir dans la journée qu'elles gelaient les avoirs du président russe et de son ministre.

