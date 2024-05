Starlink, la branche satellite de SpaceX d'Elon Musk, a mis en garde samedi contre un "service dégradé" alors que la Terre est frappée par la plus grande tempête géomagnétique due à l'activité solaire depuis deux décennies.

Starlink possède environ 60% des quelque 7500 satellites en orbite autour de la Terre et est un acteur dominant de l'internet par satellite.

Musk a déclaré plus tôt dans un message sur X que les satellites Starlink étaient soumis à une forte pression en raison de la tempête géomagnétique, mais qu'ils tenaient le coup jusqu'à présent.

La National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis a déclaré que cette tempête était la plus importante depuis octobre 2003 et qu'elle devrait persister tout au long du week-end, posant des risques pour les systèmes de navigation, les réseaux électriques et la navigation par satellite, entre autres services.

Les milliers de satellites Starlink en orbite terrestre basse utilisent des liaisons laser intersatellites pour transmettre des données entre eux dans l'espace à la vitesse de la lumière, ce qui permet au réseau d'offrir une couverture internet dans le monde entier. (Reportage d'Utkarsh Shetti à Bengaluru ; Rédaction d'Alison Williams et Mark Potter)