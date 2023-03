Un sauvetage de 30 milliards de dollars pour First Republic Bank a dissipé les craintes du marché concernant un effondrement bancaire imminent vendredi, mais une chute tardive des actions du créancier américain en difficulté a montré que les investisseurs étaient toujours préoccupés par les fissures dans le secteur.

Les grandes banques américaines ont injecté les fonds dans la banque basée à San Francisco jeudi, intervenant pour sauver le créancier pris dans une crise de plus en plus grave déclenchée par l'effondrement de deux autres prêteurs américains de taille moyenne au cours de la semaine dernière.

Les marchés asiatiques ont prolongé la hausse des risques à Wall street pour mettre fin à une semaine tumultueuse qui a vu une crise bancaire naissante faire plonger les rendements obligataires et les participants au marché réduire considérablement les attentes de futures hausses des taux d'intérêt dans les économies occidentales.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a bondi de 1,6%. Le Nikkei japonais a grimpé de 1,2%. Les valeurs sûres chinoises ont bondi de 1,3 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 1,8 %.

OBLIGATIONS : Les rendements du Trésor à deux ans ont augmenté de 5 points de base à 4,1762%. Les rendements à dix ans sont restés stables à 3,5600%.

COMMENTAIRES :

KERRY CRAIG, SENIOR STRATEGIST, JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

"La semaine a été marquée par des hauts et des bas pour le marché des actions. Le point de vue plus positif ce matin provient du soutien proposé aux banques en Europe et aux États-Unis, que ce soit de la part des régulateurs ou d'autres banques. Ce soutien rassure le marché quant à une éventuelle contagion. Dans l'ensemble, la solvabilité des banques européennes et américaines est bonne, mais la liquidité a été mise à l'épreuve, le risque de fuite des dépôts est atténué par les mesures prises jusqu'à présent et réduit les risques de liquidité".

JOHN MILROY, CONSEILLER EN INVESTISSEMENT, ORD MINNETT

"Nous restons un peu prudents, mais il y a certainement eu plus de nouvelles positives sur le Credit Suisse. Les marchés pensent toujours qu'il y a quelque chose d'autre à craquer avec la Fed qui s'acharne à augmenter les taux et qu'il y a encore du travail à faire."

MATHAN SOMASUNDARAM, FONDATEUR, DEEP DATA ANALYTICS

"Ils garderont l'argent dans First Republic pour le maintenir en vie dans leur propre intérêt... pour arrêter la ruée sur les banques. Ensuite, ils le retireront progressivement et la banque connaîtra une mort lente."

ZHIKAI CHEN, RESPONSABLE DES ACTIONS ASIATIQUES, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

"L'injection de 30 milliards de dollars de dépôts dans First Republic au cours de la nuit était nouvelle et créative. Et il est clair que la Fed considère qu'il s'agit d'un problème de liquidité. Sa nouvelle facilité prenant des titres éligibles au pair supprime le risque de spirale mark to market pour faire face aux dépôts.

"Il est encore tôt, mais les régulateurs américains semblent sensibles aux inquiétudes des marchés et n'hésitent pas à déployer les outils de leur arsenal pour résoudre les problèmes de liquidité.

DREW MEREDITH, CONSEILLER, WATTLE PARTNERS

"Je pense que la santé du système financier et du système bancaire suscite des inquiétudes, compte tenu du retrait massif de liquidités sous la forme de hausses de taux et du ralentissement des achats d'obligations.

"Cela dit, nous avons vu cette semaine à quelle vitesse ces mesures peuvent être remises en place. L'augmentation des taux au niveau le plus rapide de l'histoire en même temps que les consommateurs et les entreprises font face à l'inflation et puisent dans leurs économies signifiera que la pression se poursuivra. Cela dit, les marchés suggèrent maintenant que les hausses de taux pourraient toucher à leur fin, alors que l'inflation continue à se généraliser."