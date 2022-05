Les sauveteurs du Burkina Faso ne trouvent aucun survivant dans la chambre de sauvetage de la mine inondée

La mine de Perkoa, appartenant à la société canadienne Trevali Mining Corp et située à environ 120 km (75 miles) à l'ouest de la capitale Ouagadougou, a été brusquement submergée le 16 avril après que des pluies torrentielles soient tombées de manière inattendue pendant la saison sèche du pays.

Au cours d'une opération de recherche et de sauvetage d'un mois, il y avait eu un faible espoir que les hommes disparus aient pu atteindre la chambre de sauvetage, qui est approvisionnée en nourriture et en eau et située à environ 570 mètres sous terre.

"Les équipes de secours ont ouvert la chambre de refuge, malheureusement elle est vide", a déclaré le service d'information du gouvernement dans un communiqué publié sur les médias sociaux.

Trevali a déclaré que la chambre de refuge avait été retrouvée intacte, et qu'il était maintenant clair qu'aucun des huit travailleurs disparus ne l'avait atteinte.

"C'est une nouvelle dévastatrice, et nous souhaitons proposer nos plus sincères condoléances aux familles et aux amis de nos collègues pendant cette période difficile", a déclaré Ricus Grimbeek, président et PDG de Trevali, dans un communiqué.

"Nous allons poursuivre nos efforts de recherche sans relâche et réaffirmer notre engagement à travailler à plein régime pour retrouver nos collègues."

Les proches des hommes disparus se sont rassemblés chaque jour sur le site dans la province de Sanguie, cherchant le réconfort les uns des autres dans l'attente angoissante de nouvelles.

Les accidents miniers mortels sont fréquents en Afrique. Celui de Perkoa a suscité plus d'attention que beaucoup d'autres en raison de l'espoir, bien que lointain, d'une issue similaire au sauvetage spectaculaire, en 2010, au Chili, de 33 mineurs qui avaient passé 69 jours sous terre - mais il n'en a rien été.

UNE OPÉRATION COMPLEXE

L'entreprise et le gouvernement ont tous deux lancé des enquêtes sur les causes de la catastrophe. Le Premier ministre a déclaré le 2 mai que les responsables de la mine avaient été interdits de quitter le pays.

La mine de Perkoa consiste en une fosse à ciel ouvert avec des puits et des galeries souterraines en dessous. La plupart des travailleurs qui s'y trouvaient au moment de la crue soudaine ont pu s'échapper, mais les huit disparus se trouvaient à plus de 520 mètres (1 706 pieds) sous la surface.

Six des hommes disparus sont des ressortissants du Burkina Faso, un est originaire de Tanzanie et un de Zambie.

Alors que de nombreux Burkinabés demandent pourquoi il a fallu tant de temps pour atteindre la chambre de sauvetage et que les critiques à l'égard de la compagnie et des services d'urgence de l'État se multiplient, Trevali a déclaré que les défis techniques étaient immenses.

La violence de l'inondation était telle qu'elle a emporté la route menant à la mine et endommagé l'alimentation électrique. La route a dû être refaite et le courant rétabli avant de pouvoir commencer les recherches à grande échelle.

Au départ, l'équipement était descendu à pied, mais des véhicules ont été nécessaires pour installer des machines capables de pomper l'eau à des profondeurs inférieures à 500 mètres.

Les sauveteurs ont pompé environ 55 millions de litres d'eau de crue, sur un total estimé à 165 millions de litres qui ont balayé la partie souterraine de la mine.