Les équipes de secours indiennes éprouvent des difficultés à atteindre les zones touchées par les inondations dans l'État du Sikkim, au nord-est du pays, où plus de 140 personnes sont portées disparues, car la région connaît encore des épisodes de fortes pluies, ont déclaré des responsables samedi.

Le lac Lhonak est sorti de son lit mercredi après qu'une tempête de neige a déclenché des pluies torrentielles et une avalanche apparente, provoquant d'importantes inondations dans la rivière Teesta.

"Nous attendons que les conditions météorologiques s'améliorent pour que l'armée de l'air et d'autres équipes de secours puissent s'aventurer dans les zones touchées par les inondations", a déclaré V.B. Pathak, secrétaire général de l'État.

Le nombre de morts est passé à 44, soit deux de plus que vendredi, selon un responsable gouvernemental chargé de superviser les opérations de secours depuis Gangtok, la capitale de l'État.

Des centaines de membres du personnel de recherche et de sauvetage ont été déployés dans tout le Sikkim et dans les régions septentrionales de l'État voisin du Bengale occidental. Les zones proches de la rivière restent en état d'alerte. Quinze membres de l'armée figurent parmi les personnes portées disparues.

Environ 2 000 touristes regroupés dans les régions de Lachung, Lachen et Chungthung, dans le nord du Sikkim, sont sains et saufs et l'armée leur a fourni des téléphones satellites pour qu'ils puissent communiquer avec leurs familles, a déclaré un autre responsable.

Au moins 13 ponts ont été emportés par les eaux, entravant les opérations de sauvetage. Tous les ponts situés en aval de la centrale hydroélectrique Teesta-V de la NHPC ont été soit submergés, soit emportés par les eaux.

Une autoroute importante reliant le Sikkim à Siliguri, dans le Bengale occidental, s'est également effondrée à cause des inondations.

Les législateurs locaux étudient la possibilité d'utiliser des itinéraires de trekking pour atteindre les zones sinistrées, a déclaré Bandana Chettri, porte-parole du ministère du tourisme de l'État.

Ces inondations sont l'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis plus de 50 ans et la dernière d'une série de phénomènes météorologiques extrêmes qui ont causé des dégâts considérables dans l'Himalaya, en Asie du Sud, et qui, selon les scientifiques, sont dus au changement climatique.

Le Sikkim, petit État bouddhiste situé entre le Népal, le Bhoutan et la Chine, compte environ 650 000 habitants.