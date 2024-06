Les sauveteurs ont continué à rechercher le présentateur de télévision britannique Michael Mosley sur l'île grecque montagneuse de Symi, samedi, au troisième jour d'une vaste opération lancée après que sa femme eut signalé sa disparition.

Le médecin de 67 ans et défenseur d'un mode de vie sain, qui a approuvé le jeûne et offert des conseils sur le sommeil et l'alimentation, a été vu pour la dernière fois à 13h30 (1030 GMT) mercredi.

Il a disparu après avoir entrepris une promenade par des températures caniculaires le long d'un sentier côtier rocheux allant de la plage d'Agios Nikolaos au village de Pedi. Mosley n'avait pas son téléphone portable sur lui, ce qui a gêné les recherches.

La police, les pompiers et des bénévoles ont mené des recherches sur et en dehors de l'île, dans l'est de la mer Égée, avec l'aide d'un hélicoptère, de drones et de chiens de sauvetage.

Samedi, les recherches de la police se sont concentrées sur une zone située en face d'Agios Nikolaos, entre Pedi et la plage d'Agia Marina.

"Les recherches se poursuivent", a déclaré à Reuters la porte-parole Constantina Dimoglidou. "Nous enquêtons à pied sur une autre partie rocheuse, la zone plus large d'Agia Marina.

Des images transmises à Reuters par une caméra de sécurité de Pedi ont montré ce que l'on pense être Mosley, se promenant mercredi à 13h49, tenant un parapluie, ce qui laisse penser qu'il a pu s'éloigner sans encombre du sentier côtier.

Le maire de Symi, Lefteris Papakalodoukas, a déclaré que les images et les séquences vidéo des caméras de sécurité avaient aidé à esquisser ce que les autorités pensaient être l'itinéraire possible de Mosley, qu'il a qualifié de "non conventionnel".

Elles indiquent qu'il a pu poursuivre sa route à travers Pedi jusqu'à une autre zone difficile autour d'Agia Marina, a déclaré le maire.

"Il a choisi des chemins très difficiles à emprunter par de telles températures et en toutes circonstances", a déclaré M. Papakalodoulkas. "Les caméras montrent qu'il n'a pas pris le chemin prévu pour rentrer chez lui.

Symi fait environ 16 km de long et compte 2 500 habitants. Ses plages isolées étaient remplies de baigneurs vendredi.