Quatre surfeurs australiens ont été retrouvés vivants après la disparition de leur bateau par mauvais temps au large de la côte est de la province indonésienne d'Aceh dimanche, mais au moins un des trois membres d'équipage indonésiens serait toujours porté disparu.

Les sept surfeurs se trouvaient à bord d'un bateau en bois de 10 mètres (30 pieds) reliant l'île de Nias aux îles Banyak de la province d'Aceh lorsqu'ils ont été séparés d'un second bateau par mauvais temps vers 18 heures dimanche, selon l'agence nationale de sauvetage indonésienne.

Les quatre surfeurs ont été retrouvés sains et saufs, selon Nine News, citant le père d'Elliot Foote, l'un des disparus. Une vidéo séparée montre le père Peter Foote lisant un message de son fils : "Hey Dad, Elliot here. Je suis vivant, en sécurité maintenant, je vous aime. On se parle plus tard".

Selon des informations non confirmées, deux membres de l'équipage indonésien ont également été retrouvés sains et saufs, mais l'un d'entre eux est toujours porté disparu en mer.

L'agence nationale de sauvetage indonésienne a déclaré à Reuters qu'elle avait dépêché une équipe de secours sur le lieu où se trouvaient les survivants, mais n'a pas confirmé d'informations sur les personnes secourues.

Le père, Peter Foote, a déclaré à la presse qu'il souhaitait que son fils et ses amis puissent profiter du reste de leurs vacances.

"Cela a été difficile, mais tout va bien maintenant", a-t-il déclaré à Sky News. "J'ai hâte de lui parler. Quelle aventure, quelle histoire à raconter. Il s'en est bien sorti, donc tout va bien".

Les accidents impliquant des bateaux sont fréquents en Indonésie, un archipel de plus de 17 000 îles, car les normes de sécurité laxistes permettent souvent aux bateaux d'être surchargés sans équipement de sauvetage adéquat.