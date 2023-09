Les négociateurs de la Writers Guild of America (WGA) et des studios hollywoodiens en grève se réuniront à nouveau dimanche, après une quatrième journée de discussions qui n'a pas permis de parvenir à un accord.

La WGA et l'AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), qui représente des studios tels que Walt Disney, Netflix et d'autres sociétés de médias, ont tenu des pourparlers samedi, alors que la grève atteignait son 145e jour.

Les scénaristes ont débrayé au début du mois de mai après que les négociations n'ont pas abouti à un accord sur la rémunération, la dotation minimale en personnel des salles de rédaction, l'utilisation de l'intelligence artificielle et les indemnités résiduelles qui récompensent les scénaristes des émissions populaires diffusées en continu.

Le syndicat SAG-AFTRA, qui compte 160 000 membres, des acteurs aux cascadeurs, a rejoint les scénaristes en juillet, appelant à un arrêt de travail et entraînant Hollywood dans deux grèves simultanées pour la première fois en 63 ans.