Selon deux sources au fait des négociations, les scénaristes hollywoodiens en grève devraient répondre cette semaine à la dernière proposition de contrat des grands studios, ce qui constituerait un signe de progrès dans le conflit social qui dure depuis des mois.

L'une des sources a déclaré que l'équipe de négociation de la Writers' Guild of America (WGA) a passé le week-end à examiner la proposition de l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), le groupe commercial représentant Walt Disney, Netflix, Warner Bros Discovery et les autres grands studios et services de diffusion en continu.

Les parties pourraient retourner à la table des négociations cette semaine, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère sensible des négociations. Les deux parties ont passé environ 100 jours sans discuter.

Une autre source a déclaré à Reuters que les studios avaient fait une concession sur un sujet de préoccupation, l'utilisation de l'intelligence artificielle, en acceptant que des scénaristes humains soient crédités sur les scripts. Bloomberg a également rapporté, en citant des sources anonymes, que les entreprises avaient accepté de partager l'accès aux données des téléspectateurs, ce qui permettrait aux scénaristes d'évaluer la popularité de leurs séries.

La WGA n'a pas répondu à une demande de commentaire lundi, et l'AMPTP s'est abstenue de tout commentaire.

"Les négociations peuvent progresser davantage lorsqu'elles sont menées sans description détaillée des actions de chaque partie et sans dissection publique ultérieure de la signification de ces actions", a déclaré le comité de négociation de la WGA à ses 11 500 membres dans un courriel envoyé vendredi dernier.

Les scénaristes se sont mis en grève le 2 mai en raison d'une impasse sur la rémunération, la dotation minimale en personnel dans les salles de rédaction, les paiements résiduels et d'autres questions. Ils ont été rejoints sur les piquets de grève le 16 juillet par les membres de la Screen Actors Guild, ce qui a entraîné l'arrêt d'une grande partie de la production cinématographique et télévisuelle.

Les responsables qui connaissent les détails de la proposition des studios n'ont pas souhaité donner plus de précisions.

L'AMPTP avait rejeté comme un "quota d'embauche" la demande de la WGA de doter les salles de rédaction d'un personnel minimum. Les scénaristes ont proposé de limiter l'intelligence artificielle générative, un sujet complexe qui, selon les studios, nécessite "beaucoup plus de discussions".

Lors des récentes conférences téléphoniques sur les résultats des entreprises, les dirigeants des studios ont exprimé le souhait d'une conclusion rapide de l'agitation sociale. (Reportage de Dawn Chmielewski à Los Angeles ; Rédaction de Mary Milliken, Cynthia Osterman et Gerry Doyle)