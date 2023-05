Des milliers de scénaristes de cinéma et de télévision se dirigeaient vers les piquets de grève mardi après que les négociateurs syndicaux aient appelé à la grève, envoyant Hollywood dans la tourmente et perturbant la production télévisuelle alors que l'industrie se débat avec le passage au streaming. La Writers Guild of America (WGA) a déclaré que ses dirigeants soutenaient à l'unanimité son premier arrêt de travail en 15 ans, après avoir échoué à conclure un accord pour obtenir des salaires plus élevés de la part de studios tels que Walt Disney Co et Netflix Inc.

"Le comportement des entreprises a créé une économie de l'abondance à l'intérieur d'une main-d'œuvre syndiquée", a déclaré la WGA, qui représente environ 11 500 écrivains.

La grève frappe les studios hollywoodiens en un temps utile. Les conglomérats sont sous la pression de Wall street pour rendre leurs services de streaming rentables après avoir injecté des milliards de dollars dans la programmation pour attirer les abonnés.

L'essor de la diffusion en continu a entraîné une baisse des recettes publicitaires de la télévision, car l'audience de la télévision traditionnelle diminue et les annonceurs vont voir ailleurs. La menace d'une récession dans la plus grande économie du monde plane également. La dernière grève de la WGA, en 2007 et 2008, a duré 100 jours. Elle a coûté environ 2,1 milliards de dollars à l'économie californienne, car les productions ont été interrompues et les scénaristes, acteurs et producteurs au chômage ont réduit leurs dépenses.

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui représente les studios, a déclaré qu'elle avait proposé des "augmentations généreuses de la rémunération" et qu'elle était disposée à revoir son offre à la hausse.

Mais elle a déclaré qu'elle s'opposait aux demandes de la WGA qui "obligeraient une société à doter une émission d'un certain nombre d'écrivains pour une période donnée, qu'elle en ait besoin ou non."

Les scénaristes disent qu'ils ont souffert du boom de la télévision en continu, avec des saisons plus courtes et des paiements résiduels plus faibles.

"Les scénaristes disent qu'ils ont souffert de l'essor de la télévision en continu, avec des saisons plus courtes et des rémunérations résiduelles plus faibles. "Mais un avenir où nous acceptons ce que les entreprises essaient de faire - des concerts d'écriture en freelance mal payés et sans aucune sécurité de l'emploi - est beaucoup plus effrayant."

Pour les téléspectateurs, le premier impact de la grève se fera sentir dans les talk-shows de fin de soirée, tels que "Jimmy Kimmel Live", qui comptent sur des équipes de rédacteurs pour écrire des blagues d'actualité pour les émissions enregistrées le jour de leur diffusion.

On s'attend à ce que ces émissions commencent immédiatement à être rediffusées.

Dans un épisode enregistré quelques heures avant l'annonce de la grève, l'animateur du "Late Show", Stephen Colbert, a montré à l'écran des photos de son équipe de rédacteurs en signe de soutien.

"Ils sont tellement importants pour notre émission", a déclaré M. Colbert, qui est également membre de la WGA. "Je pense que les revendications des scénaristes ne sont pas déraisonnables.

D'autres programmes télévisés pourraient être disruptifs en fonction de la durée de la grève.

Les scénaristes ont déclaré qu'ils étaient prêts à débrayer parce que les changements apportés par la diffusion en continu ont fait qu'il est devenu difficile pour beaucoup d'entre eux de gagner leur vie dans des villes coûteuses comme New York et Los Angeles. Selon les statistiques de la WGA, la moitié des scénaristes de séries télévisées travaillent désormais au salaire minimum, contre un tiers lors de la saison 2013-2014. Le salaire médian des scribes au niveau supérieur de scénariste/producteur a chuté de 4 % au cours de la dernière décennie.

L'intelligence artificielle (IA) est une autre question à la table des négociations.

La WGA veut des garanties pour empêcher les studios d'utiliser l'IA pour générer de nouveaux scénarios à partir des travaux antérieurs des scénaristes. Les scénaristes veulent également s'assurer qu'on ne leur demande pas de réécrire des projets de scénarios créés par l'IA.

À l'approche d'une grève potentielle, la production s'est déjà arrêtée à Los Angeles. Film LA, qui délivre les autorisations de tournage à Los Angeles, a déclaré qu'aucun tournage de série n'était prévu pour mardi ou le reste de la semaine.

Si l'arrêt de travail se prolonge, les chaînes rempliront de plus en plus leurs grilles de programmes avec des émissions de téléréalité non scénarisées, des magazines d'information et des rediffusions. La saison télévisuelle d'automne pourrait également s'en trouver retardée. L'écriture des émissions d'automne commence normalement en mai ou en juin. Netflix pourrait être à l'abri de tout impact immédiat en raison de son orientation mondiale et de son accès à des installations de production en dehors des États-Unis.