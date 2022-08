Les scientifiques britanniques à l'origine de l'essai clé COVID lancent une étude pour tester le traitement contre la variole du singe

L'équipe de l'Université d'Oxford à l'origine de l'essai RECOVERY - qui a permis de mettre au point quatre traitements efficaces contre le COVID - a dévoilé mardi un nouvel essai, baptisé PLATINUM, visant à confirmer si le tecovirimat de SIGA Technologies est un traitement efficace contre la variole du singe.

Bien qu'il existe des vaccins développés pour la variole, une maladie étroitement apparentée, qui peuvent réduire le risque d'attraper la variole du singe, il n'y a actuellement aucun traitement dont il a été prouvé qu'il pouvait aider à accélérer la guérison chez ceux qui développent la maladie.

Plus de 40 000 cas confirmés de monkeypox - dont une poignée de décès - dans plus de 80 pays où le virus n'est pas endémique ont été signalés depuis début mai. Plus de 35 % du nombre actuel de cas dans le monde se trouvent aux États-Unis, tandis que le Royaume-Uni compte plus de 3 000 cas confirmés.

Le virus se transmet principalement par contact étroit avec une personne infectée. Il provoque généralement des symptômes bénins, notamment de la fièvre, une éruption cutanée, des ganglions lymphatiques enflés et des lésions cutanées remplies de pus. Des cas graves peuvent survenir, bien que les gens aient tendance à se rétablir en deux à quatre semaines, selon l'OMS.

Le médicament de Siga, appelé Tpoxx, a été autorisé par l'Union européenne et le Royaume-Uni pour traiter les maladies causées par la famille d'orthopoxvirus qui comprend la variole, le monkeypox et le cowpox, mais en raison de données d'essai limitées, il n'est généralement utilisé que dans les cas graves en Grande-Bretagne.

Aux États-Unis et au Canada, le médicament n'est approuvé que pour traiter la variole.

Étant donné que la variole a été éradiquée et que les cas de variole du singe et de variole de la vache surviennent généralement de manière sporadique, aucune étude n'a été réalisée jusqu'à présent pour évaluer l'efficacité du médicament chez les personnes infectées.

Au lieu de cela, son efficacité repose sur des études menées sur des animaux infectés par des doses létales d'orthopoxvirus, ainsi que sur des tests des effets du médicament chez des humains en bonne santé.

L'essai PLATINUM, financé par une subvention de 3,7 millions de livres (4,35 millions de dollars) du gouvernement britannique, vise à recruter au moins 500 participants. Les participants recevront soit un traitement de 14 jours de tecovirimat deux fois par jour, soit un placebo.

Pour évaluer l'efficacité du médicament, on suivra la vitesse à laquelle les lésions guérissent, le temps nécessaire pour que les patients obtiennent un résultat négatif au test de dépistage du virus et la proportion de patients qui doivent être hospitalisés en raison de complications.

"J'espère que nous pourrons avoir un résultat avant Noël, mais cela dépend du taux de recrutement", a déclaré Sir Peter Horby, professeur d'infections émergentes et de santé mondiale à l'Université d'Oxford et directeur du nouvel Institut des sciences pandémiques.

Au début du mois, les responsables américains ont indiqué qu'ils prévoyaient un essai clinique randomisé dans le pays afin de déterminer si le tecovirimat devrait obtenir l'approbation des États-Unis pour le monkeypox.

Siga, qui vend une formulation orale et intraveineuse du médicament, a déjà reçu pour 60 millions de dollars de commandes de tecovirimat oral cette année.

Entre-temps, le seul vaccin approuvé contre la variole du singe - fabriqué par la société danoise Bavarian Nordic - est en pénurie, ce qui pousse les pays à étirer les stocks existants.

(1 $ = 0,8499 livre)