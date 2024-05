EMBARGOED 0001 LOCAL TUESDAY Les types d'entreprises les plus susceptibles d'utiliser l'intelligence artificielle connaissent une croissance de la productivité des travailleurs presque cinq fois plus rapide qu'ailleurs, ce qui laisse espérer un coup de pouce à l'économie en général, a déclaré le cabinet d'expertise comptable PwC.

La productivité dans les services professionnels et financiers et dans les technologies de l'information a augmenté de 4,3 % entre 2018 et 2022, contre des gains de 0,9 % dans la construction, l'industrie manufacturière et le commerce de détail, l'alimentation et les transports, a indiqué PwC.

Les données suggèrent que l'essor de l'intelligence artificielle pourrait aider les pays à sortir de l'ornière d'une faible croissance de la productivité, ce qui stimulerait la croissance économique, les salaires et les niveaux de vie, a déclaré PwC dans un rapport publié mardi.

Carol Stubbings, directrice de PwC Global Markets and Tax & Legal Services, a déclaré que les secteurs hautement productifs affichaient une croissance plus rapide des offres d'emploi pour les personnes ayant des compétences en IA que pour celles qui n'en avaient pas, ce qui suggère que l'IA joue un rôle dans la productivité plus élevée de ces secteurs.

La tendance à la croissance de la productivité générée par la technologie devrait s'accélérer à mesure que les entreprises déploient de plus en plus l'IA générative, qui peut être utilisée par des non-spécialistes de l'IA, a-t-elle déclaré.

"Le défi de l'IA, et en particulier de l'IA générative, est la rapidité du changement", a déclaré Mme Stubbings.

La semaine dernière, la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a déclaré que l'IA frappait le marché du travail mondial "comme un tsunami" et qu'elle était susceptible d'avoir un impact sur 60 % des emplois dans les économies avancées au cours des deux prochaines années.

Le rapport de PwC a suivi et analysé plus d'un demi-milliard d'offres d'emploi provenant de 15 pays riches et a utilisé des données de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Il indique que les emplois nécessitant des compétences en IA - y compris les postes de spécialistes et de non-spécialistes de l'IA - sont assortis d'une prime moyenne de 25 % aux États-Unis et de 14 % en Grande-Bretagne. (Rédaction : William Schomberg ; édition : David Milliken)