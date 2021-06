Tommy Douziech Analyste Suivre 137 Tous ses articles Aveyronnais à l'accent chantant, Tommy Douziech est doté d'une determination impressionnante, qu'il met tant au service de ses performances de thriathlète que de son parcours inhabituel. Diplômé de l'ESCP, ce spécialiste du marketing et passionné de finance aime se démarquer.

Les secteurs les plus performants du S&P500 depuis la crise 14/06/2021 | 16:27

Lorsque nous nous attardons sur l'indice phare aux Etats-Unis, nous pouvons nous rendre compte qu'il existe des disparités entre les performances des secteurs. Nous avons même des surprises lorsque nous remarquons que les secteurs de la consommation de base et des services aux collectivités sous-performent l'ensemble des autres secteurs alors qu'ils sont considérés comme plus résilients. Le secteur technologique n'est même pas le plus performant d'entre eux alors que bons nombres d'acteurs ont vu leurs chiffres d'affaires dopés par les restrictions sanitaires à répétition. Au final, le rebond des secteurs très cycliques de l'énergie (+128,4%), des matériaux de base (+123,2%) et de l'industrie (+111,9%) marque les grands gagnants depuis le creux de mars 2020. Performance des différents secteurs du S&P500 en 2020, depuis le début de l'année 2021 et depuis le creux de mars 2020 : Source : Charles Schwab & Bloomberg Comparaison du Russell 1000/2000 Value et Growth sur les mêmes périodes de temps : Source : Charles Schwab & Bloomberg

