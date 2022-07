Les secteurs manufacturier et des services allemands se contractent en juillet -flash PMI

L'indice flash des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global pour les services est tombé à 49,2 en juillet, par rapport à la lecture finale de 52,4 en juin, tandis que l'indice manufacturier est tombé à 49,2, par rapport à 52,0 le mois précédent.

Les analystes avaient prévu que les services et l'industrie manufacturière se situeraient ce mois-ci au-dessus de la barre des 50, qui signale une croissance de l'activité, à 51,2 et 50,6, respectivement.

Le PMI composite flash, qui suit à la fois les secteurs de la fabrication et des services qui représentent ensemble plus des deux tiers de l'économie allemande, est tombé à 48,0, son plus bas niveau en plus de deux ans, contre 51,3 le mois dernier.

Si cette baisse est confirmée dans une lecture finale du PMI à la fin du mois, il s'agirait de la première baisse de l'activité commerciale depuis décembre dernier.

"Après avoir bénéficié d'un coup de pouce à la croissance grâce à l'assouplissement précédent des restrictions liées aux virus, une collision de divers vents contraires en juillet a servi à pousser l'économie allemande en territoire de contraction pour la première fois en 2022 jusqu'à présent", a déclaré Paul Smith, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

L'incertitude causée par la guerre en Ukraine, les retards d'approvisionnement en cours et l'inflation et ses pressions ont été à l'origine de "la pire performance de l'activité du secteur privé depuis l'apogée de la première vague pandémique au printemps 2020", a ajouté M. Smith.

"Il n'est donc pas étonnant que les attentes des entreprises soient ensuite tombées en territoire négatif pour la première fois depuis plus de deux ans", a-t-il ajouté.