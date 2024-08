(Reuters) - Le secteur européen des semi-conducteurs est en forte baisse vendredi après les résultats décevants de ses homologues américains, dont Intel, et un mouvement plus global de vente des titres liés au secteur des puces, qui avait pourtant bénéficié d'un rebond depuis le début de l'année.

La publication jeudi d'un indicateur d'activité manufacturière aux Etats-Unis, tombé en juillet à son plus bas niveau depuis huit mois, a par ailleurs fait craindre une forte détérioration des perspectives économiques, ce qui alimente la méfiance des investisseurs.

Le compartiment européen de la technologie perd 4,5% pour atteindre son plus bas niveau depuis de janvier, contribuant à une baisse de 1,8% du STOXX 600.

ASML, le plus grand fabricant d'équipements utilisés pour la fabrication de puces électroniques, recule vendredi de 8,3% à la Bourse d'Amsterdam vers 10h40 GMT.

ASM International perd environ 11%, BE Semiconductor abandonne 9,4%, Infineon 3,8% et Aixtron 2,4%.

A Paris, STMicroelectronics et Soitec reculent de 3,6% et 2,7%, contre un recul de 0,88% pour le SBF 120 au même moment.

Le géant de l'industrie Intel a dit jeudi anticiper un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le troisième trimestre, le groupe étant confronté à un recul des dépenses pour les puces traditionnelles des centres de données et à une concurrence accrue sur le marché des ordinateurs personnels. Il va en outre supprimer plus de 15% de ses effectifs et suspendre ses dividendes à partir du quatrième trimestre.

Amazon.com a quant à lui fait état jeudi d'une demande tiède pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud computing") alors que les entreprises gardent un contrôle strict des coûts dans un contexte économique incertain.

Le secteur techonologique a connu une rallye depuis le début de l'année avec l'essor de l'intelligence artificielle, mais l'enthousiasme des investisseurs s'est modéré ces dernières semaines.

Le compartiment des semi-conducteurs de la Bourse de New York a notamment été plombé jeudi par les résultats trimestriels d'Arm Holdings et les déclarations de Qualcomm, qui a mis en garde contre l'impact des tensions commerciales sur son chiffre d'affaires.

Le géant du secteur, Nvidia, a terminé jeudi la séance sur une baisse de plus de 6%.

Les pertes du secteur ont également été ressenties en Asie: le fabricant d'équipements de fabrication de puces Tokyo Electron a chuté de 12% vendredi, pesant sur le Nikkei.

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Anna Pruchnicka, édité par Augustin Turpin)