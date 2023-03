Des sénateurs américains démocrates et républicains ont exhorté vendredi l'administration Biden à partager avec la Cour pénale internationale des informations susceptibles de l'aider dans ses poursuites pour crimes de guerre à l'encontre du président russe Vladimir Poutine.

La semaine dernière, la Cour a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Poutine, l'accusant du crime de guerre que constitue la déportation illégale de centaines d'enfants d'Ukraine. Cette mesure juridique obligera les 123 États membres de la Cour à arrêter M. Poutine et à le transférer à La Haye pour y être jugé s'il met le pied sur leur territoire.

La lettre adressée au président Joe Biden par les démocrates Dick Durbin, Bob Menendez, Richard Blumenthal et Sheldon Whitehouse, ainsi que par les républicains Lindsey Graham et Thom Tillis, rappelle que le Congrès a adopté une loi visant à donner à l'administration une plus grande marge de manœuvre pour aider la CPI.

"Pourtant, des mois plus tard, alors que la CPI s'efforce de monter des dossiers contre des responsables russes, y compris M. Poutine lui-même, les États-Unis n'auraient pas encore partagé des éléments de preuve essentiels qui pourraient contribuer à ces poursuites", peut-on lire dans la lettre.

"Connaissant votre soutien à la cause importante de la responsabilité en Ukraine, nous vous demandons instamment de soutenir rapidement le travail de la CPI afin que M. Poutine et les autres personnes qui l'entourent sachent sans ambiguïté que la responsabilité et la justice pour leurs crimes sont à venir", indique la lettre.

Bien que les États-Unis ne soient pas parties à la CPI, M. Biden a déclaré la semaine dernière que M. Poutine avait clairement commis des crimes de guerre, ajoutant que le mandat de la CPI était justifié.

Moscou a nié à plusieurs reprises les accusations selon lesquelles ses forces ont commis des atrocités au cours de l'invasion de son voisin, qui a duré un an, et le Kremlin a qualifié la décision de la Cour de "nulle et non avenue".

Parmi les signataires de la lettre figure M. Durbin, le numéro deux des démocrates au Sénat, qui préside la commission judiciaire. M. Graham est le principal républicain de la commission judiciaire. M. Menendez préside la commission des affaires étrangères.