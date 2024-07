Deux sénateurs démocrates américains ont demandé à l'administration du président Joe Biden de ne pas financer les projets de retraitement du combustible nucléaire usé, estimant que de telles usines produisent des matières nucléaires utilisables à des fins militaires et pourraient encourager d'autres pays à les financer à l'étranger.

CE QUI S'EST PASSÉ

Les sénateurs Jeff Merkley et Edward Markey, tous deux démocrates, ont déclaré dans une lettre datée de mercredi que les usines de retraitement violaient la politique de sécurité nucléaire des États-Unis, qui stipule que la recherche et le développement dans le domaine du nucléaire civil doivent se concentrer sur des approches qui évitent de produire et d'accumuler des matières nucléaires utilisables pour la fabrication d'armes. Ils ont envoyé cette lettre à la secrétaire d'État à l'énergie, Jennifer Granholm, et au président de la commission de réglementation nucléaire, Christopher Hanson.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

De nombreux experts de la non-prolifération s'opposent au retraitement car ils estiment que sa chaîne d'approvisionnement pourrait être la cible de militants cherchant à s'emparer de plutonium et d'autres matières pour les utiliser dans la fabrication d'une bombe nucléaire rudimentaire.

L'ancien président Gerald Ford a mis fin au retraitement en 1976, en invoquant des problèmes de prolifération. L'ancien président Ronald Reagan a levé le moratoire en 1981, mais les coûts élevés et les problèmes de sécurité ont empêché l'ouverture d'usines.

Les législateurs, coprésidents du groupe de travail du Congrès sur les armes nucléaires et le contrôle des armements, n'ont cité aucun projet. Mais l'ARPA-E, une agence du ministère de l'énergie, finance des projets de retraitement.

Le ministère de l'énergie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais Mme Granholm a déclaré, lors de l'annonce du financement de l'ARPA-E, que le recyclage des déchets nucléaires "peut réduire de manière significative la quantité de combustible usé sur les sites nucléaires et accroître la stabilité économique des communautés qui mènent ce travail important".

L'ARPA-E a déclaré que les problèmes de prolifération liés à la manipulation de matières nucléaires dangereuses pendant le retraitement sont "précisément les défis" que le programme vise à relever.

CITATION CLÉ

"Le retraitement du plutonium qui serait effectué dans ces usines créerait des risques de sécurité et de prolifération qui l'emporteraient largement sur les avantages énergétiques apparents", affirment les sénateurs dans leur lettre. "En outre, ces projets seraient vulnérables aux attaques d'acteurs malveillants qui chercheraient à exploiter les infrastructures et le combustible nucléaire de ces centrales pour menacer les ressortissants et les intérêts américains. (Reportage de Timothy Gardner, édition de Marguerita Choy)