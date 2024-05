Un groupe bipartisan de sénateurs américains, dont le chef de la majorité Chuck Schumer, a appelé mercredi à une forte augmentation du financement public de la recherche sur l'intelligence artificielle, alors qu'ils débattent de nouvelles garanties juridiques.

L'IA générative - qui peut créer du texte, des photos et des vidéos en réponse à des questions ouvertes - a suscité l'enthousiasme mais aussi la crainte qu'elle ne rende certains emplois obsolètes, qu'elle ne bouleverse les élections et qu'elle ne prenne le dessus sur l'homme, avec des effets catastrophiques.

Avec les républicains Mike Rounds et Todd Young et le démocrate Martin Heinrich, M. Schumer a publié une feuille de route qui s'appuie sur l'avis d'experts pour aborder les questions épineuses soulevées par les progrès rapides de l'IA.

Les sénateurs ont soutenu l'objectif fixé dans le rapport de la commission, à savoir un financement public d'au moins 32 milliards de dollars par an pour les aspects non militaires de l'innovation dans le domaine de l'IA.

"C'est le moment où les dollars liés à cet investissement particulier rapporteront des dividendes aux contribuables de ce pays à long terme", a déclaré M. Rounds.

"La Chine dépense actuellement environ dix fois plus que nous pour le développement de l'IA. Elle est pressée.

La somme représente "un financement d'urgence pour consolider la position dominante de l'Amérique dans le domaine de l'IA", notamment pour "surpasser la Chine", a déclaré M. Schumer à la presse peu avant la publication du rapport.

Les sénateurs examinent encore le montant que le Congrès devrait consacrer à l'IA liée à la défense, "mais il s'agira d'un montant très élevé", a ajouté M. Schumer.

Les sénateurs ont demandé le financement d'un effort pangouvernemental de recherche et de développement en matière d'IA, y compris une initiative pangouvernementale de "données prêtes pour l'IA" et un nouveau financement pour l'infrastructure gouvernementale de test et d'évaluation de l'IA.

Ils ont vanté le potentiel de l'IA pour éliminer les maladies invalidantes, mettre fin aux embouteillages et fournir un apprentissage personnalisé avancé à tous les étudiants.

Les sénateurs ont organisé une série de forums avec des responsables de la politique de l'IA pour tenter de parvenir à un consensus.

L'administration Biden et les législateurs, qui craignent que l'IA n'affecte les élections, ont cherché à légiférer sur l'IA, mais n'ont guère progressé. L'administration s'efforce séparément d'adopter des règles.

M. Schumer a déclaré que les commissions travailleraient sur la législation relative à l'IA dans les mois à venir.

"Nous n'allons pas attendre une législation qui aborde tous les aspects de l'IA dans la société", a déclaré M. Schumer, ajoutant qu'il espérait que le Congrès adopterait une législation d'ici la fin de l'année.

Les autorités américaines avertissent que l'IA peut accroître les risques de partialité et ouvrir la voie à l'ingérence dans les élections par le biais de "deep fakes" (falsifications profondes).

Ils craignent également que des modèles d'IA puissants soient utilisés pour fabriquer des armes biologiques ou lancer des cyberattaques, et s'inquiètent en particulier de la situation en Chine.

Mercredi, la commission du règlement du Sénat doit examiner un projet de loi visant à lutter contre l'impact de l'IA sur les élections, avec des mesures telles que la prévention des contenus trompeurs générés par l'IA dans les publicités de campagne. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Clarence Fernandez)