Les sénateurs américains dévoilent un projet de loi visant à réglementer les cryptomonnaies

Le projet de loi, introduit par la sénatrice républicaine Cynthia Lummis, l'un des plus ardents défenseurs des cryptomonnaies au Congrès, et la sénatrice démocrate Kirsten Gillibrand, marque l'un des efforts les plus ambitieux déployés jusqu'à présent par les législateurs pour placer des garde-fous clairs autour des marchés de cryptomonnaies en croissance rapide et controversés.

La mesure stipulerait que la CFTC, et non la Securities and Exchange Commission, joue le rôle principal dans la réglementation des produits cryptographiques, dont la plupart, selon les sénateurs, fonctionnent davantage comme des marchandises que comme des titres. La CFTC, plus petite, est généralement considérée comme un régulateur plus amical pour les cryptomonnaies, alors que la SEC a généralement estimé que les produits de cryptomonnaies doivent adhérer à une foule d'exigences en matière de valeurs mobilières.

Le projet de loi ne devrait pas devenir une loi au cours de la session actuelle du Congrès, à quelques mois des élections de mi-mandat, mais son cadre pourrait servir de point de départ à de futurs débats sur la meilleure façon de superviser ces marchés.

"Nous nous attendons à ce que ce projet de loi soit le point de départ de débats l'année prochaine, quel que soit le parti qui contrôle la Chambre ou le Sénat", a écrit Jaret Seiberg, analyste chez Cowen Washington Research Group. "Ce qui compte, c'est qu'il y a un effort bipartisan pour faire entrer les crypto dans le régime réglementaire existant, même si les détails sont susceptibles de changer."

Les sénateurs ont déclaré que le projet de loi vise à apporter certitude et clarté aux marchés de la crypto, parallèlement aux protections des consommateurs.

Entre autres éléments, le projet de loi établirait de nouvelles règles pour les "stablecoins", qui sont des jetons destinés à voir leur valeur rattachée à un actif traditionnel comme le dollar américain. Ces produits ont fait l'objet de pressions importantes ces derniers temps après l'effondrement de la valeur d'un stablecoin très en vue, TerraUSD.

Le nouveau projet de loi exigerait des émetteurs de stablecoins qu'ils maintiennent des actifs liquides de haute qualité égaux à la valeur de tous les stablecoins en circulation, et qu'ils divulguent publiquement ces avoirs.