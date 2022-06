Les sénateurs américains présentent un vaste projet de loi sur Taïwan pour renforcer l'aide à la sécurité

Les États-Unis, qui accusent la Chine d'intensifier la coercition militaire à l'égard de Taïwan, sont son principal soutien et fournisseur d'armes, un point de friction croissant entre Washington et Pékin, dont les relations sont déjà au plus bas depuis des décennies.

Le Taiwan Policy Act of 2022 des sénateurs menace de sanctions sévères la Chine pour toute agression contre Taïwan, et fournirait 4,5 milliards de dollars de financement militaire étranger au cours des quatre prochaines années, tout en désignant Taïwan comme un "allié majeur non-OTAN", selon le texte.

Les parrains, le président de la commission des affaires étrangères du Sénat, le démocrate Bob Menendez, et le républicain Lindsey Graham, ont déclaré qu'il s'agirait de la restructuration la plus complète de la politique américaine à l'égard de Taïwan depuis la loi sur les relations avec Taïwan de 1979 - le fondement de l'engagement américain avec l'île depuis que Washington a ouvert ses relations avec la Chine cette année-là.

"Alors que Pékin continue de chercher à contraindre et à isoler Taïwan, il ne devrait y avoir aucun doute ou ambiguïté sur la profondeur et la force de notre détermination à nous tenir aux côtés du peuple de Taïwan et de sa démocratie", a déclaré M. Menendez dans un communiqué.

Selon lui, le projet de loi envoie un message clair : la Chine ne doit pas commettre les mêmes erreurs que la Russie en envahissant l'Ukraine.

"Le danger ne fera que s'aggraver si nous faisons preuve de faiblesse face aux menaces et à l'agression de la Chine envers Taïwan", a déclaré M. Graham. Des assistants du Sénat ont déclaré que les deux hommes espéraient que le comité voterait pour envoyer le projet de loi au Sénat dès la semaine prochaine.

Washington et Pékin sont restés fermes sur leurs points de vue opposés concernant le droit de Taïwan à se gouverner elle-même.

L'ambassade de Chine à Washington n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la législation proposée.

UNEASY

Un fonctionnaire américain familier avec le projet de loi a déclaré que certains de ses éléments ont rendu l'administration du président Joe Biden et le département d'État mal à l'aise, car ils craignent qu'il ne contrarie la Chine.

Toute législation devrait également passer par la Chambre des représentants, et un autre projet de loi expansif destiné à stimuler la compétitivité des États-Unis face à la Chine languit au Congrès depuis des mois.

La Maison Blanche et le Département d'Etat n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

S'il devenait une loi dans sa forme actuelle, le projet de loi "donnerait la priorité et accélérerait" les ventes d'armes à Taïwan jusqu'à ce que le Congrès détermine que la menace contre l'île a considérablement diminué, et demanderait au secrétaire à la Défense d'établir un programme de formation pour accroître l'interopérabilité des forces armées taïwanaises et américaines.

Le président américain serait tenu d'imposer des sanctions aux responsables chinois, y compris son président, en réponse à une "escalade significative d'actions hostiles à ou contre Taïwan", telles que l'ébranlement ou le renversement du gouvernement de Taïwan ou l'occupation de l'île.

Il modifierait certaines parties de la loi sur les relations avec Taïwan, notamment en ajoutant que les dispositions relatives aux armes américaines destinées à Taïwan doivent être "propices à dissuader les actes d'agression" de la Chine.

Il pousserait également le département d'État à rechercher des négociations pour renommer l'ambassade de facto de Taïwan à Washington en Bureau de représentation de Taïwan, et élèverait le rôle du plus haut fonctionnaire de Washington à Taïwan en exigeant la confirmation du Sénat pour ce poste.

Pékin n'a jamais renoncé à l'utilisation de la force pour mettre Taïwan sous son contrôle, et le ministre chinois de la Défense, le général Wei Fenghe, a déclaré la semaine dernière que l'armée chinoise "n'aurait d'autre choix que de se battre à n'importe quel prix et d'écraser toute tentative d'indépendance de Taïwan."