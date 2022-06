Les sénateurs américains pressent les compagnies aériennes et l'USDOT sur les annulations de vols

Les voyageurs se préparent à un été difficile car les compagnies aériennes s'attendent à une demande record et sont encore en train de reconstituer leur personnel après que des milliers de travailleurs ont quitté l'industrie pendant la pandémie de COVID-19.

Les sénateurs démocrates Richard Blumenthal et Edward Markey ont demandé au secrétaire aux transports Pete Buttigieg, dans une lettre https://www.blumenthal.senate.gov/imo/media/doc/0602.22dotflightdelaysandcancellations.pdf, de détailler les mesures que le ministère américain des transports (USDOT) "prend pour tenir les compagnies aériennes responsables des perturbations graves et pour garantir que les consommateurs sont entièrement et justement indemnisés".

Ils ajoutent : "Bien que certaines annulations de vols soient inévitables, le nombre impressionnant de retards et d'annulations du week-end dernier soulève des questions sur la prise de décision des compagnies aériennes."

Ils ont écrit à Airlines for America, un groupe commercial représentant American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines et d'autres, pour demander une "mise à jour des plans des compagnies aériennes pour réduire et minimiser l'impact de ces retards et annulations à l'avenir".

Le groupe a refusé de commenter jeudi.

Les compagnies aériennes s'efforcent d'embaucher et de former davantage de travailleurs pour répondre à la demande croissante. Le président-directeur général de Delta, Ed Bastian, a déclaré aux journalistes mercredi à New York que la compagnie aérienne s'efforce de former de nouveaux employés "car nous constatons une hausse historique de la demande."

Les législateurs veulent que l'USDOT termine l'action sur un certain nombre de règles visant à améliorer les protections des consommateurs des compagnies aériennes.

Maria Cantwell, présidente de la commission du commerce du Sénat, Blumenthal et Markey ont demandé à M. Buttigieg de "définir le délai d'un remboursement admissible et de rendre le processus de demande de remboursement plus transparent."

En mai, M. Buttigieg a déclaré que l'USDOT "travaille activement à l'élaboration d'une réglementation qui traiterait des protections pour les consommateurs incapables de voyager en raison de restrictions ou de préoccupations liées à une maladie transmissible grave" et établirait une norme pour déterminer quand les retards sont suffisamment longs pour déclencher des remboursements. Une porte-parole de M. Buttigieg a déclaré qu'il répondrait directement aux sénateurs.

En janvier, l'USDOT a publié une règle finale visant à permettre aux régulateurs d'agir plus rapidement pour protéger les clients des compagnies aériennes contre les pratiques trompeuses.

L'USDOT prévoit également de publier des règles distinctes pour exiger la divulgation préalable des frais de bagages, des frais de modification et des frais d'annulation, et a proposé de nouvelles règles pour obliger les compagnies aériennes à rembourser les frais pour les bagages considérablement retardés et les remboursements pour les services inopérants comme le Wi-Fi à bord.