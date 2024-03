Un groupe de 12 sénateurs bipartisans a déclaré vendredi qu'il entreprenait un nouvel effort législatif pour rendre permanente l'heure d'été et mettre fin au changement d'heure deux fois par an.

En mars 2022, le Sénat américain a adopté une loi qui aurait rendu l'heure d'été permanente à partir de 2023.

Mais le Congrès n'a pas réussi à se mettre d'accord et le projet de loi n'a jamais été voté par la Chambre des représentants.

Depuis lors, les choses n'ont guère évolué. Toutefois, vendredi, des sénateurs emmenés par le démocrate Ed Markey et le républicain Marco Rubio ont réintroduit un projet de loi, juste avant la reprise de l'heure d'été à 2 heures du matin dimanche. Une mesure complémentaire a été introduite à la Chambre des représentants par le député Vern Buchanan.

"Le rituel biannuel désuet du passage à l'heure d'été n'est pas seulement un inconvénient, il a aussi des conséquences très concrètes sur notre économie, notre consommation d'énergie et notre santé", a déclaré M. Markey.

Rubio a ajouté : "Nous avançons au printemps, mais nous n'aurions jamais dû reculer.

Ne pas reculer les horloges en automne permettrait aux enfants de jouer dehors plus tard et réduirait la dépression saisonnière, selon les partisans de cette mesure. Mais ses détracteurs affirment que cela obligerait de nombreux enfants à aller à l'école dans l'obscurité.

Le président Joe Biden n'a jamais pris position sur la question. Certains législateurs se disent favorables à la fin du changement d'heure, mais ne savent pas s'il faut conserver l'heure d'été ou l'heure normale.

Depuis 2015, une trentaine d'États ont présenté des projets de loi visant à mettre fin au changement d'heure deux fois par an, certains États proposant de ne le faire que si les États voisins font de même.

L'heure d'été est en vigueur dans la quasi-totalité des États-Unis depuis les années 1960, après avoir été expérimentée pour la première fois en 1918.

L'heure d'été a été appliquée tout au long de l'année pendant la Seconde Guerre mondiale et adoptée à nouveau en 1973 afin de réduire la consommation de carburant en raison d'une crise énergétique. Mais elle a été abrogée un an plus tard à la suite de plaintes du public.

Le projet de loi permettrait à l'Arizona et à Hawaï, qui n'observent pas l'heure d'été, de rester à l'heure normale, ainsi qu'aux Samoa américaines, à Guam, aux îles Mariannes du Nord, à Porto Rico et aux îles Vierges américaines.