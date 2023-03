Un groupe bipartisan de 12 sénateurs américains a réintroduit jeudi une législation qui rendrait l'heure d'été permanente, près d'un an après que le Sénat ait voté à l'unanimité pour mettre fin au changement d'heure.

En mars 2022, le Sénat a voté pour mettre fin au changement d'heure deux fois par an aux États-Unis, une mesure promue par les partisans d'après-midis plus lumineux et d'une plus grande activité économique.

Mais le projet de loi n'a pas réussi à obtenir un vote l'année dernière à la Chambre des représentants des États-Unis parce que les parlementaires n'ont pas pu se mettre d'accord sur le maintien de l'heure normale ou de l'heure d'été permanente, a déclaré le représentant Frank Pallone.

Les sénateurs républicains de Floride Rick Scott et Marco Rubio ont été rejoints par 10 autres sénateurs, dont les démocrates Ed Markey et Ron Wyden, pour réintroduire le "Sunshine Protection Act", tandis que le représentant Vern Buchanan a présenté une législation complémentaire à la Chambre.

"Changer l'horloge deux fois par an est dépassé et inutile", a déclaré Scott. "Nous devons franchir la ligne d'arrivée cette fois-ci. Il est temps que le Congrès agisse et adopte ce bon projet de loi aujourd'hui."

L'heure d'été, qui fait avancer les horloges d'une heure, reprend le 12 mars aux États-Unis et dure jusqu'au 5 novembre, date à laquelle les horloges reculent d'une heure.

Selon ses partisans, ce changement permettrait aux enfants de jouer dehors plus tard et réduirait la dépression saisonnière. Les détracteurs affirment que le changement obligerait des millions d'écoliers à faire la classe dans le noir pendant une partie de l'année. Certains experts du sommeil disent que l'heure d'été rend plus difficile d'être alerte le matin.

Depuis 2015, une trentaine d'États ont introduit une législation visant à mettre fin au changement d'horloge deux fois par an, certains États proposant de ne le faire que si les États voisins font de même.

Les partisans de cette mesure affirment que le changement pourrait empêcher une légère hausse des accidents de voiture qui se produisent généralement autour des changements d'heure. Ils affirment que la mesure pourrait aider les entreprises telles que les terrains de golf qui pourraient attirer plus de monde avec plus de lumière du jour en soirée.

L'heure d'été est en vigueur dans presque tous les États-Unis depuis les années 1960, après avoir été essayée pour la première fois en 1918. L'heure d'été a été utilisée toute l'année pendant la Seconde Guerre mondiale et adoptée à nouveau en 1973 dans le but de réduire la consommation d'énergie en raison d'un embargo pétrolier, puis abrogée un an plus tard.

Le projet de loi permettrait à l'Arizona et à Hawaï, qui n'observent pas l'heure d'été, de rester à l'heure normale.