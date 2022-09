Les sénateurs américains veulent des sanctions secondaires sur le pétrole russe

Le sénateur démocrate Chris Van Hollen et le sénateur républicain Pat Toomey ont introduit une législation imposant les sanctions secondaires, qui viseraient les institutions financières impliquées dans le financement du commerce, l'assurance, la réassurance et le courtage du pétrole et des produits pétroliers russes vendus à des prix dépassant le plafond.

Les deux sénateurs sont tous deux membres de la commission bancaire du Sénat, qui supervise la politique de sanctions.

Ils ont déclaré que la possibilité de cibler les banques rendrait plus difficile pour la Russie d'échapper au plafonnement des prix en concluant des accords avec des pays qui ne participent pas officiellement au programme du G7.

"Je pense qu'il y a un grand avantage à avoir une sauvegarde mondiale afin que la Russie n'essaie pas - comme elle ne manquera pas de le faire - de monter les pays les uns contre les autres", a déclaré M. van Hollen lors d'une audition de la commission.

"Je promets de travailler avec le sénateur Van Hollen pour que ce projet de loi soit adopté le plus rapidement possible afin que la Russie ne puisse plus profiter des ventes de pétrole qui financent sa guerre en Ukraine", a déclaré Toomey, le principal républicain du panel bancaire.

L'administration Biden a été réticente à imposer des sanctions secondaires par crainte qu'elles ne compliquent les relations avec les importateurs de pétrole russe comme la Chine et l'Inde.

Elizabeth Rosenberg, secrétaire adjointe du Trésor pour le financement du terrorisme et les crimes financiers, a déclaré lors de l'audience que le plafonnement des prix était un outil puissant pour frapper la Russie et stabiliser les prix de l'énergie.

Le Trésor américain a déclaré que toute personne qui falsifie des documents ou dissimule d'une autre manière la véritable origine ou le prix du pétrole russe s'expose à des conséquences en vertu du droit national des juridictions qui appliquent le plafonnement des prix.

Le Groupe des Sept a annoncé ce mois-ci le plan de plafonnement des prix afin de limiter les recettes lucratives des exportations de pétrole de la Russie à la suite de l'invasion. Plusieurs pays ont interdit les importations de brut et de carburant russes, mais Moscou a réussi à maintenir ses revenus grâce à l'augmentation des ventes de brut en Asie.

"Nous pensons que le plafonnement des prix aura un effet puissant en faisant plusieurs choses, certainement en premier lieu en privant la Russie de revenus pour financer sa guerre", a déclaré Rosenberg. "Et deuxièmement, en maintenant le pétrole russe sur le marché à des prix plus bas, il réduira le potentiel de pics de prix sur le marché."

Également lors de l'audience, la sénatrice démocrate Kyrsten Sinema a demandé à Rosenberg ce que Washington peut faire pour résoudre le problème du mélange du pétrole russe par les producteurs du pays avec du brut provenant d'autres nations pour contourner les sanctions.

M. Rosenberg a indiqué que le Trésor publiera dans les semaines à venir des directives pour traiter cette question.

"Nous avons l'occasion de proposer davantage de clarté et de conseils sur ce point important dans les prochaines directives et questions fréquemment posées que le gouvernement américain publiera dans les semaines à venir", a-t-elle déclaré.