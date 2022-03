Les sénateurs américains veulent que la Russie soit retirée du Conseil des droits de l'homme de l'ONU

Dans une lettre datée de lundi et rendue publique mardi, les huit démocrates et quatre républicains ont demandé à l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, d'introduire une résolution visant à retirer la Russie de l'organisme de défense des droits, citant les nombreuses victimes en Ukraine et la destruction de bâtiments résidentiels, d'hôpitaux et d'écoles.

Le soutien à l'Ukraine est l'un des rares domaines d'accord bipartisan dans le Congrès américain amèrement divisé, qui a approuvé des milliards de dollars d'aide au gouvernement de Kiev.

"Des mesures rapides doivent être prises pour montrer au monde que les États-Unis et nos alliés ne supporteront pas des attaques aveugles et non provoquées contre des civils et des démocraties. Le temps est venu pour la Russie de ne plus avoir de siège au Conseil", indique la lettre, dirigée par le principal républicain de la commission, le sénateur Jim Risch, et son président démocrate, le sénateur Bob Menendez.

Dans la lettre, les sénateurs ont déclaré que les États qui s'engagent dans un schéma de violations flagrantes et systématiques des droits peuvent être retirés par un vote des deux tiers de l'Assemblée générale de l'ONU.

"Nous vous implorons d'introduire une résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies pour demander le retrait immédiat de la Fédération de Russie du CDH", ont-ils écrit.

Les responsables américains de la mission des États-Unis auprès des Nations unies à New York ont renvoyé une demande de commentaire au bureau de Genève, qui n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le Conseil des droits de l'homme est basé à Genève.

La Russie, qui a qualifié ses actions depuis le 24 février d'"opération spéciale", a nié avoir ciblé des civils en Ukraine.

Un seul pays a été suspendu du conseil basé à Genève, qui compte 47 membres : la Libye. Ce pays d'Afrique du Nord a été suspendu en 2011 en raison des violences commises contre les manifestants par les forces loyales à son dirigeant de l'époque, Mouammar Kadhafi.

Certains hauts fonctionnaires s'adressant au conseil lors d'une réunion au début du mois ont remis en question l'adhésion de la Russie, mais n'ont pas explicitement appelé à sa suspension.