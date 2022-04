Les sénateurs américains veulent une enquête sur les prix à la pompe "élevés et volatils" de la côte ouest.

Les sénateurs Maria Cantwell, Dianne Feinstein et Ron Wyden, tous démocrates de la côte ouest des États-Unis, ont exhorté l'agence à se concentrer sur les pratiques commerciales qui fixent les prix de référence susceptibles d'avoir affecté les prix du carburant vendu en Californie, en Oregon et à Washington.

"Nous sommes préoccupés par le fait que les prix actuels supportés par les consommateurs à la pompe sont disproportionnés par rapport à la hausse et à la baisse subséquente du prix du pétrole brut au cours du dernier mois et ne peuvent être entièrement expliqués par les fondamentaux de l'offre et de la demande", ont-ils écrit dans la lettre.

Cette lettre intervient un jour avant que la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants ne tienne une audience intitulée "Gouged at the gas station : Big oil and America's pain at the pump". Les témoins comprennent des cadres supérieurs de BP America Inc, Chevron Corp, ExxonMobil Corp, Shell USA et d'autres.

La FTC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.