Les sénateurs demandent une mise à jour sur l'examen de la sécurité américaine de TikTok

Le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) du gouvernement américain, qui examine les transactions des acquéreurs étrangers en fonction des risques potentiels pour la sécurité nationale, a ordonné en 2020 à la société mère chinoise ByteDance de céder TikTok par crainte que les données des utilisateurs américains ne soient transmises au gouvernement communiste chinois.

La semaine dernière, TikTok a déclaré qu'il avait terminé de migrer les informations sur ses utilisateurs américains vers les serveurs d'Oracle Corp, alors qu'il cherche à répondre aux préoccupations américaines sur l'intégrité des données.

Les sénateurs Tom Cotton, Ben Sasse, Mike Braun, Marco Rubio, Todd Young et Roger Wicker ont posé de nombreuses questions à Mme Yellen, affirmant que l'administration "n'a apparemment rien fait pour faire appliquer" l'ordre de cession d'août 2020". Ils ont noté que "les résultats des examens de sécurité, de même, n'ont pas été rendus publics après un an."

Les sénateurs veulent savoir "si TikTok sera géré localement aux États-Unis ?" et "si le gouvernement américain aura la possibilité d'accéder et d'inspecter régulièrement le code source de l'algorithme ?" Elle demande également "quelles garanties le gouvernement américain a t-il que TikTok stockera des données américaines et adoptera des politiques de confidentialité avec des protections adéquates ?"

TikTok n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'ancien président Donald Trump a tenté d'empêcher les nouveaux utilisateurs de télécharger WeChat et TikTok et d'interdire d'autres transactions qui auraient effectivement bloqué l'utilisation des apps aux États-Unis, mais a perdu une série de batailles judiciaires.

En juin 2021, le président Joe Biden a retiré une série de décrets de Trump qui visaient à interdire les nouveaux téléchargements des apps et a ordonné au département du commerce de procéder à un examen des problèmes de sécurité posés par ces apps.

Les sénateurs ont déclaré que la proposition de TikTok de stocker les informations de ses utilisateurs américains sans l'accès de ByteDance "ne ferait pas grand-chose pour résoudre les problèmes de sécurité fondamentaux."

Le CFIUS a eu des discussions approfondies avec TikTok sur les questions de sécurité, selon des sources. Un porte-parole de Mme Yellen a refusé de commenter vendredi.

TikTok est l'une des applications de médias sociaux les plus populaires au monde, avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, et compte les États-Unis comme son plus grand marché.